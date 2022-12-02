Başkent'teki koronavirüs soruşturmasında karar

Ankara'da geçtiğimiz aylarda dikkat çeken bir suç duyurusu ortaya çıktı. Yaşanan olayda, Yılmaz B. adlı kişi, 88 yaşındaki babasına koronavirüs bulaştırdığını iddia ettiği ağabeyinden şikâyetçi oldu. Davalı, ağabeyi Ömer B.'nin semptom göstermesine rağmen, herhangi bir önlem almadan 88 yaşındaki babası Ahmet B. ile birlikte yaşadığı evde kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Suç duyurusunda yaşlı adamın durumunun ağırlaştığı ve daha sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca ağabeyi, baba ve her ikisinin rahatsızlanmasının ardından kendileriyle ilgilenmek için eve gelen kız kardeşinin pozitif çıktığı ifade edildi. Babanın ise 12 Nisan günü hayatını kaybettiği vurgulandı.