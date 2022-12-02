Başkent'teki koronavirüs soruşturmasında karar

Ankara'da geçtiğimiz aylarda dikkat çeken bir suç duyurusu ortaya çıktı. Yaşanan olayda, Yılmaz B. adlı kişi, 88 yaşındaki babasına koronavirüs bulaştırdığını iddia ettiği ağabeyinden şikâyetçi oldu. Davalı, ağabeyi Ömer B.'nin semptom göstermesine rağmen, herhangi bir önlem almadan 88 yaşındaki babası Ahmet B. ile birlikte yaşadığı evde kalmaya devam ettiğini kaydetti.
Suç duyurusunda yaşlı adamın durumunun ağırlaştığı ve daha sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca ağabeyi, baba ve her ikisinin rahatsızlanmasının ardından kendileriyle ilgilenmek için eve gelen kız kardeşinin pozitif çıktığı ifade edildi. Babanın ise 12 Nisan günü hayatını kaybettiği vurgulandı.
"SOMUT DELİL BULUNAMADI"
Yılmaz B., babasının ölümünün ardından da ağabeyi hakkında "Bilinçli taksir suretiyle ölüme sebebiyet vermek, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Savcılık ise soruşturmada takipsizlik kararı vererek şu ifadeleri kullandı: "Müşteki vekili aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza vermiş olduğu dilekçesinde özetle, müşteki ile şüphelinin kardeş olduklarını, müştekinin babasının 12 Nisan 2022 tarihinde koronavirüs salgın hastalığından vefat ettiğini, şüphelinin solunum yolu enfeksiyonu semptomları göstermesine rağmen müştekinin babasının yanında hiçbir önlem almaksızın ikamet etmeye devam ettiğini ve hastalığı babasına şüphelinin bulaştırdığını beyan ederek şikayetçi olmuş ise de; şüphelinin, babası olan Ahmet B.'ye kasten covid virüsünü bulaştırarak ölümüne sebebiyet verdiğine dair müştekinin soyut iddiasını destekleyen somut delil bulunmadığı anlaşıldı."
KARARA İTİRAZ EDİLDİ
Takipsizlik kararına ise Yılmaz B., avukatı Batuhan Yılmaz aracılığıyla itiraz etti. İtirazda ise etkin soruşturma yapılmadığı kaydedilerek, olaya ilişkin delillerin toplanmadığı ileri sürüldü. Kız kardeşin ifadesinin alınmadığı da ifade edilen itirazda, adli tıp görüşünün alınmadığı da kaydedildi. İtirazda ayrıca, "Şikayet edilenin koronavirüs semptomlarını gösterdiği bir dönemde babasının yanında kalmaya devam etmesi, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ tarafından ilan edilen önlemleri almamasına ilişkin herhangi bir araştırma yapılmaması, tüm aile bireylerinin dinlenmemesi" iddialarına yer verilerek kamu davası açılması istendi.
Fotoğraflar: DHA