01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de doğal gaz kullanımı hızla yayılıyor. Enerji yönetimi, illerin ardından küçük ilçelere de doğal gaz alt yapısını götürmeyi hedefliyor. Bu amaçla çalışma yapılıyor.
Türkiye’de, iki tür şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketi yapısı bulunuyor. Bazı illerde, şehiriçi doğal gaz dağıtım alt yapısını devlet kurdu. Diğer illerde ise EPDK’nın açtığı dağıtım ihalelerini kazanan özel şirketler alt yapıyı inşa etti ve işletmeyi üstlendi.
Devlet; Ankara, İstanbul, Bursa ve Eskişehir’de doğal gaz dağıtım alt yapısını kurdu ve bir süre işletti. Daha sonra Ankara, Bursa ve Eskişehir özelleştirildi. İstanbul’da, İGDAŞ halen devletin kontrolünde bulunuyor.
DOLAR ÜZERİNDEN
Ankara’nın dağıtım işini yapan Başkent Gaz’ın hisselerinin tamamı 31 Mayıs 2013’te imzalanan hisse devir sözleşmesi ile Torunlar Grubu’na devredildi.
Başkent Gaz’ın, özelleştirme yasası gereğince devri izleyen 8 yıl boyunca abonelerine sattığı her bir metreküp doğal gazdan “sistem kullanım bedeli” olarak 5.5 dolar-cent alması öngörüldü. Bu süre, 2021 yılının mayıs ayında dolacak.
Peki, bu sürenin sonunda ne olacak? EPDK, dolar yerine TL üzerinden yeni sistem kullanım bedelini hesaplayacak (diğer dağıtım şirketlerinin önemli bölümünde bu bedel, TL olarak tahsil ediliyor). EPDK, Başkent Gaz’a yeni tutarı bildirecek. Şirket, EPDK’nın öngördüğü tutar üzerinden sistem kullanım bedelini tahsil edecek. Bu bedel, tüm dağıtım şirketleri için belli aralıklarla yatırım ve diğer işletme giderleri dikkate alınarak güncelleniyor.
Dolardan TL’ye dönülmesinin nihai tüketici fiyatları üzerinde de etkisi olacak. Milyonlarca abone, artan dolardan sistem kullanım bedeline bağlı olarak etkilenmeyecek.
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