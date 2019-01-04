Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş, bugün belde pazarı olması dolayısıyla Halil Alanlıoğlu Kapalı Pazar Yerinde vatandaşlara ücretsiz pazar filesi dağıttı.

İHA'nın haberine göre Umurbey Belediyesi tarafından yaptırılan pazar filelerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, duyarlı davranışından ötürü Başkan Yavaş’a teşekkür etti.



"PLASTİK POŞET KULLANIMINI AZALTMAYA DAVET EDİYORUM"



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, çevre kirliliğinin önlenmesi maksadıyla 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ücretli poşet uygulamasına geçildiğinin altını çizerek, “Umurbey Belediyesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. Vatandaşlarımızın pazar filesi kullanımı hususundaki hassasiyeti de açıkçası bizi mutlu etti. Daha yaşanabilir bir çevre için tüm halkımızı plastik poşet kullanımını azaltmaya davet ediyorum” diye konuştu.