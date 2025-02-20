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        Haberler Gündem Güncel Başkan Torun'dan "çip" cezası uyarısı! | Son dakika haberleri

        Başkan Torun'dan hayvan sahiplerine "çip" cezası uyarısı"

        Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, sokak hayvanlarının korunması ve sahipli hayvanların kayıt altına alınması amacıyla 5199 sayılı yeni yasanın yürürlüğe girdiğini belirterek, "Köpeğinizi çip ile kayıt altına aldırmazsanız 8 bin 306 TL para cezası uygulanacak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:06 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:06
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        Başkan Torun'dan "çip" cezası uyarısı!
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        Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, sokak hayvanlarının korunması ve sahipli hayvanların kayıt altına alınması amacıyla çıkarılan 5199 sayılı yeni yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

        Başkan Bekir Torun, yeni yasaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Köpeğinizi çip ile kayıt altına aldırmazsanız 8 bin 306 TL para cezası uygulanacak. Bağlı tutma kuralında köpeğinizi bağlı tutmadan veya kendi bahçeniz/araziniz dışında serbest bırakırsanız 86 bin 358 TL para cezası ile karşılaşabilirsiniz.

        Başıboş hayvanların toplanmasında ise, ekipler sahada başıboş gezen köpekleri topluyor. Sahipli olduğu tespit edilen hayvanlar barınağa alınıp çip kontrolü yapılacak. Çipsiz hayvan sahipleri, çipsiz olduğu halde sahipli olduğunu iddia eden kişilere, hem çipsizlik hem de başıboş bırakma nedeniyle para cezası kesilecek.

        Vatandaşlara mağduriyet yaşamamaları için köpeğinizi mutlaka dijital kimliklendirme ile kayıt altına aldırın. Köpeğinizi bağlı tutun ve kendi bahçeniz, araziniz dışında serbest bırakmayın. Bu yasanın hayvanların güvenliği ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için büyük önem taşıyor. Detaylı bilgi için Bilecik Valiliği Doğa Milli Parklar Müdürlüğü, Osmaneli Belediyesi veya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iletişime geçilirsiniz."

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