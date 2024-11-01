Başkan tepki gösterdi, cezayı duyurdu

Deprem felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, çöpün yanına atılan sigara izmaritlerine tepki gösterdi. Başkan Dönmez, yerlere çöp ve izmarit atanlara bugünden itibaren ceza uygulanacağını duyurdu.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, şehir gezisi esnada çöp kovasının yanı başında yerlere ve yeşillik alana atılan çöp ve izmaritleri görünce tepki gösterdi. Başkan Dönmez, kasım ayı itibariyle yerlere çöp atan atanlara 2 bin 52 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

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Başkan Mehmet Dönmez, "İskenderun Belediyesi buraya çöp kutusu koymadı demeyin. Çöp kutusu burada arkadaşlar, otların üzerine ve çöp kutusunun çevresine neden çöp atıyorsunuz. Bunun herhangi bir bahanesi falan yok. Çöp kutusu burada sigarayı yeşillik alana atmışız, niye atıyoruz ağabeylerim; buraya atmaktan keyif mi alıyoruz pislikten. Sevgili hemşerilerim sizlerden rica ediyorum. Bu memleket hepimizin temiz İskenderun için elimizden geleni yapalım" dedi.

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Kenti temiz tutmak adına yerlere çöp atanlara cezai işlem uygulayacaklarını belirten Başkan Dönmez, "Ayın birinden itibaren yerlere çöp ve izmarit atan her kim varsa cezai işlem görecektir. Derdimiz, ceza yazmak filan değil. Ama temiz tutanla, bu şehri kirleten arasında bir fark olması lazım ve İskenderun pırıl pırıl günlerine ulaşana kadar bu uygulamaya devam edeceğiz. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyuruyorum" diye konuştu.