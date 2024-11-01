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        Haberler Gündem Güncel Başkan tepki gösterdi, cezayı duyurdu | Son dakika haberleri

        Başkan Dönmez tepki gösterip, duyurdu: Yere çöp ve izmarit atana 2 bin 52 TL ceza

        Hatay'ın İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, çöpün yanı başına atılan sigara izmaritlerine tepki gösterip, yerlere çöp ve izmarit atanlara 2 bin 52 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Dönmez, "Ayın birinden itibaren yerlere çöp ve izmarit atan her kim varsa cezai işlem görecektir" dedi. Bolu'da da 31 Temmuz'da başlatılan uygulama ile yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası kesiliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 12:13 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:36
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        Başkan tepki gösterdi, cezayı duyurdu
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        Deprem felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, çöpün yanına atılan sigara izmaritlerine tepki gösterdi. Başkan Dönmez, yerlere çöp ve izmarit atanlara bugünden itibaren ceza uygulanacağını duyurdu.

        İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, şehir gezisi esnada çöp kovasının yanı başında yerlere ve yeşillik alana atılan çöp ve izmaritleri görünce tepki gösterdi. Başkan Dönmez, kasım ayı itibariyle yerlere çöp atan atanlara 2 bin 52 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

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        Başkan Mehmet Dönmez, "İskenderun Belediyesi buraya çöp kutusu koymadı demeyin. Çöp kutusu burada arkadaşlar, otların üzerine ve çöp kutusunun çevresine neden çöp atıyorsunuz. Bunun herhangi bir bahanesi falan yok. Çöp kutusu burada sigarayı yeşillik alana atmışız, niye atıyoruz ağabeylerim; buraya atmaktan keyif mi alıyoruz pislikten. Sevgili hemşerilerim sizlerden rica ediyorum. Bu memleket hepimizin temiz İskenderun için elimizden geleni yapalım" dedi.

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        Kenti temiz tutmak adına yerlere çöp atanlara cezai işlem uygulayacaklarını belirten Başkan Dönmez, "Ayın birinden itibaren yerlere çöp ve izmarit atan her kim varsa cezai işlem görecektir. Derdimiz, ceza yazmak filan değil. Ama temiz tutanla, bu şehri kirleten arasında bir fark olması lazım ve İskenderun pırıl pırıl günlerine ulaşana kadar bu uygulamaya devam edeceğiz. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyuruyorum" diye konuştu.

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        BOLU'DA 14 BİN 407 TL'YE KADAR CEZA UYGULANIYOR

        Bolu Belediyesi de 31 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan ve yere tüküren kişilere 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulaması başlatmıştı. Cezayı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 liradan 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır" ifadeleri ile duyurmuştu.

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