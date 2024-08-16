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        Haberler Gündem Güncel Başkan Özer'den şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret | Son dakika haberleri

        Esenyurt Belediye Başkanı Özer'den şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret

        İstanbul'un Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçede sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarının ardından, saldırıya uğrayan çalışanları ziyaret etti. Özer, "Sağlık emekçileri hayat kurtaran kişilerdir. Onları her yerde koruyup kollamamız, yardımcı olmamız gerekiyor. Bu türden istenmeyen olayların yaşanmaması için farkındalık oluşturmamız çok önemli. Unutmayalım ki onları korumak, aslında kendimizi korumaktır. Çünkü onlar bizim sağlığımız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:51 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:51
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        Başkan Özer'den şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret
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        İstanbul'un Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçede geçen günlerde şiddete uğrayan sağlık çalışanlarını evlerinde ve hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgiler aldı.

        Toplum için fedakarlıkta bulunan sağlık emekçilerine yapılan saldırıları kınadığını açıklayan Başkan Özer, sağlık çalışanlarının ve doktorların şiddetten korunması için gerekli önlemlerin ve projelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

        "TOPLUMA YAKIŞMAYAN BİR TABLO"

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        Başkan Özer, "Saldırılar, münferit olaylar gibi görünse de ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet her geçen gün artmaktadır. Bu durum, toplum olarak bize yakışmayan bir tablodur. Geleneklerimizde yardıma gelen insanlara saygı göstermek, onlara yardımcı olmak ve sahip çıkmak vardır. Üstelik sağlık çalışanları hayat kurtaran kişilerdir. Onları her yerde koruyup kollamamız, onlara yardımcı olmamız gerekir" dedi.

        "BU OLAYLARIN SON BULMASI GEREKİYOR"

        Ziyarette sağlık çalışanlarına karşı şiddet olaylarında eğitimin önemine dikkat çeken Özer, "Bu olayların temelinde eğitimsizlik yatmaktadır. Toplumu eğitmemiz gerekiyor. O nedenle bu eğitime anaokulunda, kreşlerde, ilkokulda başlamalıyız. Avrupa'da bu tür olaylar nadiren yaşanır çünkü orada eğitim daha erken yaşlarda başlar. İnsanlar, nasıl diyalog kuracaklarını ve nasıl ilişki geliştireceklerini erken yaşlarda öğrenirler. Aynı zamanda ailelerin de bu bilince sahip olması, devletin, hükümetin ve yerel yönetimlerin halkı bilinçlendirmesi önemlidir. Paneller, konferanslar düzenleyerek bu eğitimi yaygınlaştırmalıyız. Sağlık Bakanlığının da bu konuda çalışmalar yapması elzemdir. Çünkü ne yazık ki her yıl sağlık çalışanlarımız sadece yaralanmakla kalmıyor, hayatlarını da kaybediyorlar. Bu da bizi derinden yaralıyor. Artık bu tür olayların son bulması gerekiyor" diye konuştu.

        "ONLARI KORUMAK, KENDİMİZİ KORUMAKTIR"

        Sağlık çalışanlarının kutsal bir görev üstlendiğini de vurgulayan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Sağlık çalışanları bizim için varlar, onlar hayatımızı kurtarır, cankurtaranlarımızdır. Onlara uzanan elleri durdurmamız, hakaretleri engellememiz ve yapılan saldırıların önüne geçmemiz gerekiyor. Bunu toplum olarak, birey olarak, aileler olarak hep birlikte yapmalıyız. Esenyurt'ta bu bilinci artırmak için okullar açıldığında, uyuşturucuyla mücadelede olduğu gibi sağlık çalışanlarına da yönelik farkındalık

        oluşturacak konferanslar düzenleyeceğiz. Ayrıca, zabıta ekiplerimizi bu konuda eğiterek, sağlık çalışanlarını koruma konusunda koordineli çalışmalar yürüteceğiz. Unutmayalım ki onları korumak, aslında kendimizi korumaktır. Çünkü onlar bizim sağlığımız" şeklinde konuştu.

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        #yerel haberler
        #sağlık çalışanlarına şiddet
        #Esenyurt
        #Ahmet Özer
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