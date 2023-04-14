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Başkan Joe Biden'ın sanat danışmanları

Giriş: 14.04.2023 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL
Başkan Joe Biden'ın sanat danışmanları - Magazin haberleri
Başkanın sanat danışmanları
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ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni kültür ve sanat danışmanları arasında ünlü aktör George Clooney ve şarkıcı Lady Gaga yer alıyor

HABERTURK.COM

George Clooney ile Lady Gaga, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni kültür ve sanat danışmanları arasında yer aldı.

Joe Biden
Joe Biden

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, kültür ve sanat politikalarında danışmanlık sunan Sanat ve Beşeri Bilimler Komitesi'ne Joe Biden tarafından atanan yeni isimler duyuruldu.

George Clooney
George Clooney

Buna göre; yapımcı Bruce Cohen ve şarkıcı Lady Gaga'nın eş başkanlığını yapacağı komitede, Oscar ödüllü oyuncu George Clooney, oyuncu Jennifer Garner ve müzisyen Jon Batiste gibi yıldız isimler yer aldı.

Lady Gaga
Lady Gaga

Komiteye atanan diğer isimler ise şöyle:
• Constance M. Carrollw
• Philip J. Deloria
• M. Angelica Garcia
• Nora Halpern
• Steve Israel
• Marta Kauffman
• Ricky Kirshner
• Troy Kotsur
• Katie McGrath
• Laura Penn
• Amanda Phingbodhipakkiya
• Arnold Rampersad-
• Shonda Rhimes
• Kimberly Richter Shirley
• Horacio Sierra
• Anna Deavere Smith
• Joe Walsh
• Kerry Washington

Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump, birçok kez Başkan'ın Sanat ve Beşeri Bilimler Komitesi'nin dağıtılmasını savunmuş, komite bu süreçte etkisiz kalmıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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