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ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Washington saatiyle sabah Beyaz Saray'a varan Modi'yi, Başkan Biden ve eşi Jill Biden, askeri törenle karşıladı. Her iki ülkenin milli marşlarının okunduğu törene, çok sayıda Hint Amerikalı da katıldı. Biden, burada yaptığı konuşmada, "Bu yüzyılda dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklar ve fırsatlar, Hindistan ve ABD'nin birlikte çalışmasını ve liderlik etmesini gerektiriyor." şeklinde konuştu. Hindistan, Avustralya, Japonya ve ABD ortaklığıyla hayata geçirilen Quad ittifakını öven Biden, Hindistan ile ekonomi, sağlık, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji ve gıda güvenliği konularında birlikte çalıştıklarını anlattı. Biden, gelişmekte olan teknolojiler konusunda da işbirliklerini geliştirdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki ortaklığın 21. yüzyılın gidişatını tayin edebileceğini söyledi.

MODİ, KONGRE'YE HİTAP EDECEK Modi de Kovid-19 salgını sonrası dünya düzeninin yeni bir şekil aldığını, bu süreçte Hindistan ile ABD arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu kaydetti. Hindistan Başbakanı, "İki ülke, küresel iyilik, barış, istikrar ve refah için birlikte çalışmaya kararlıdır." ifadesini kullandı. Biden ve Modi, törenin ardından ikili görüşme yapmak üzere Oval Ofis'e geçti. Liderler, görüşmelerinin ardından basına açıklamalarda bulunacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Modi, daha sonra ABD Kongresinin ortak bir oturumunda milletvekillerine hitap edecek.

İKİ ÜLKE, İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR Liderler bugün, savunma, teknoloji, iklim değişikliğiyle mücadele, ekonomi, eğitim ve sağlık alanında iki ülke arasında imzalanan birtakım anlaşmaları duyuracak. Savunma alanında, Hindistan'ın insansız hava araçları satın alımı ve iki ülke şirketleri arasında F414 yeni nesil savaş uçağı motorlarının ortak üretimi ile ABD donanma gemilerinin Hindistan tersanelerinde bakım ve onarımının yapılmasını sağlayacak gemi onarımı anlaşmaları ile iki ülkenin savunma sanayilerini entegre etmeyi amaçlayan bazı anlaşmalar gündemde olacak. Liderlerin ayrıca yarı iletkenler ve kritik minerallerin tedariki, gelişen teknolojiler, telekomünikasyon, yapay zeka ve uzay alanlarında işbirliğini öngören bazı anlaşmalara imza atması bekleniyor. ABD'nin Çin'e karşı rekabetinde Hint-Pasifik'teki ülkelerle işbirlikleri önem arz ediyor. ABD, bu kapsamda bölgede önemli bir ülke olarak öne çıkan Hindistan ile ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor. Fotoğraf: AA

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