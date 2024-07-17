Sınavın 2.oturumunu beklerken, başına yorgun mermi isabet etti!

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Diyarbakır'da Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilk oturumundan çıktıktan sonra parkta dinlenirken başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu (26), ikinci oturuma giremediği için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla dilekçe gönderdi.

DHA'nın haberine göre Alioğlu, “Beni bu hale getiren emeklerimi hiç eden ve gözyaşlarımı dindirmeyen kişiyi bulmalarını istiyorum. Çok zor şartlar altında çalıştım. Emeklerim bir hiç oldu. Sesimin duyulmasını istiyorum” dedi.

REKLAM SINAVI BEKLERKEN BAŞINDAN VURULDU Olay, 14 Temmuz’da öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda meydana geldi. Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumuna giren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu, sınavdan çıktıktan sonra 14.30'daki ikinci oturumu beklemek için okulun karşısındaki parkta bir ağacın altında dinlenmeye başladı. Alioğlu, bu sırada başına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Rabia Alioğlu, tedaviye alındı. Polis, mermiyi ateşleyen kişinin yakalanması için 3 farklı açıdan Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tedavisinin ardından taburcu edilen Alioğlu ile bir kez daha olay yerinde canlandırma yaparak çalışma gerçekleştirdi. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışması devam ediyor. REKLAM

"NERDEN BİLEBİLİRDİM Kİ BİLİNÇSİZ İNSANLARIN KURBANI OLACAĞIMI" İkinci oturuma giremediği için ÖSYM’ye yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla dilekçe gönderen Rabia Alioğlu, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde de evlerinin zarar görerek yıkıldığını belirterek, “Etrafıma baktım top sandım. Kulağımın çınlamasıyla top olmadığını anladım. Elimi kafama götürdüm, ellerim kan içinde kaldı. Çok değişik duygular içinde kaldım. Kanı görünce ne oluyor, dedim. Elimi kafama attığımda başörtümün içinde mermi gördüm. Şok oldum, elim ayağım kesildi resmen, ne yapacağımı bilemedim. Kız kardeşim benimleydi, o ailemi aradı. Etraftaki vatandaşlar, ambulans ve polis geldi. Depremde evimiz yıkıldı, olmayacak şekilde mağdur oldum. Halen mağduriyet içindeyim. Hem kendi evim hem de ağabeyimin evi yıkıldı. Buna rağmen hiçbir şekilde yılmadan duygularımı arka plana atarak derslerime çalıştım. Öğretmen adayıyım, ‘öğrencilerimle karşılaşacağım’ umuduyla, sınavıma dört dörtlük, hiçbir şekilde yılmadan, hüzün ile acıyı aileme paylaştırmadan her türlü engeli aşarak sınava çalıştım. Ama nerden bilebilirdim ki, bilinçsiz insanlar yüzünden kurşun kurbanı olacağını” diye konuştu. REKLAM

"EMEĞİMİN ÇÖP OLMASINI İSTEMİYORUM" Emeğinin heba olmasını istemediğini söyleyen Alioğlu, “İlk önce beni bu hale getiren emeklerimi hiç eden ve gözyaşlarımı dindirmeyen kişiyi bulmalarını istiyorum. Çok zor şartlar altında çalıştım. Duygularımı cümlelerle ifade edemem. Ne eksik ne fazla bana yardım etmelerini istiyorum. Sesimin duyulmasını ve emeğimin çöp olmasını istemiyorum. Gerçekten çok zor şartlar altında çalıştım. Depremin verdiği sarsıntı ayrı, bu kurşun sarsıntısı ayrı. Kaldıramadım, ruhen çökmüş durumdayım. Sağlık olarak iyi değilim. Sesimin duyulmasını istiyorum. Lütfen yardım edin. Gereken şeyleri dilekçemde de belirttim. Dediğim gibi öğrencilerimle kavuşmuş olabilirdim. İkinci sınavımı heyecanla beklerken acılar içinde bekleyeceğimi hiç tahmin etmiyordum. Ailemin gözyaşlarını unutamıyorum. Nasıl, ne şekilde sınavıma çalıştığımı unuttum. Emeklerim bir hiç oldu. Sesimin duyulmasını istiyorum. Polis ağabeylere teşekkür ederim. Cinayet Büro Amirliği ekipleri didik didik çalışıyorlar. Benimle ilgilendiler. Olay yerine de gittim. Gereken şekilde canlandırdım. Acımı tekrardan hissederek canlandırdım. Yeter ki, bulunsun diye. Onlar da çalıştılar, teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bulunur. Benim sesim duyurulur ve bir çözüm bulunur” ifadelerini kullandı.