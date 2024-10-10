Başına korkuluk düştü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kaldırımda yürürken ölümle burun buruna geldi. Çünkü başına bir fabrikanın birinci katından kopan demir korkuluk düştü. Kendini yerde bulan genç gözünü hastanede açtı.
Giriş: 10.10.2024 - 19:29 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:29
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
20 yaşındaki üniversite öğrencisi kaldırımda yürürken ölümle burun buruna geldi.
Çünkü başına bir fabrikanın birinci katından kopan demir korkuluk düştü.
Kendini yerde bulan genç gözünü hastanede açtı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ