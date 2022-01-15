Boris Johnson'a maskeli protesto

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Boris Johnson'ın, başbakanlık ofisinin kuralları çiğneyen partileri için Kraliçe'den özür dilemeye zorlanmasından saatler sonra başbakanın yüzünün olduğu maskeleri takan ve 100'e yakın kişiden oluşan bir grup, başbakanlık ofisinin önünde 'parti' düzenledi.

Ünlü İngiliz YouTuber JaackMate'in paylaştığı görüntülerde Boris Johnson gibi giyinen, sarı peruk ve maske takan yüzlerce 'Boris Johnson' Downing Caddesi'nin kapısı önünde 'kutlama' yaptı.

Yüzlere Boris Johnson, eyleme giderken Trafalgar Meydanı'nda ve Londra metrosunda da görüldü.

NE OLMUŞTU?

9 Nisan 2021'de 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip’in cenaze töreni COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı gerçekleştirilmiş ve sadece birinci dereceden yakınların yer aldığı 30 kişi katılmıştı.

2020'de kısıtlama dönemindeki gizli noel partisinin ardından cenaze gününden 1 gün önce konutta düzenlenen iki parti düzenlendiği iddiaları İngiliz basını kadar dünya basınında da çok konuşulmuştu.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının sürdüğü 16 Nisan 2021'de, Başbakanlık'ta iki veda partisi düzenlendiğini bunlardan bir gün sonra da Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreninin yapıldığını açıklamıştı. Gazeteye göre veda partileri, The Sun gazetesine editör yardımcısı olduğu için görevden ayrılan, Başbakan Boris Johnson'ın iletişim direktörü James Slack ve Johnson'ın fotoğrafçılarından biri için düzenlenmişti. Başbakan Johnson'ın ise bu partilere katılmadığı ve hafta sonunu Chequers'teki çiftlik evinde geçirdiği belirtilmişti.

Boris Johnson'ın sözcüsünün yaptığı açıklamada "Bunun ulusal yas zamanında gerçekleşmesi çok üzücü ve Downing Street konu ile ilgili olarak saraydan özür diledi" denilmişti.