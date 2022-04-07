Macaristan Ruble'ye geçişi kabul etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün yaptığı basın toplantısında, Rus gazı için Ruble ile ödeme yapmaya hazır olduklarını ifade etmişti.
Bu açıklama sonrası Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Rusya'ya doğalgazda Ruble ile ödeme yapılmasına yönelik teknik detayların çalışıldığını açıkladı.
Rus gazının dost olmayan ülkelere satışında Ruble ile ödeme alınmasına yönelik yeni sistem 1 Nisan'da devreye girdi. Buna göre, Rus gazı alan ilgili ülkeler, Gazprombank'tan hesap açarak ödemeleri bu bankaya yaptıktan sonra söz konusu fonlar Moskova Borsası'nda Ruble'ye çevrilecek.
Ukrayna, Rus doğalgazı ve petrolüne ambargo uygulanması gerektiği konusunda ısrarcı olurken, AB şimdiye kadar kömür ithalatı ve diğer ürünlere yasak getirilmesi konularına odaklandı.
AB ORTAK HAREKET EDİLMESİNİ İSTİYOR
Batılı şirketler ve hükümetler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarının ardından gaz tedarik sözleşmelerini başka bir para birimiyle değiştirmeye yönelik her türlü adımı reddetti.
AB Komisyonu, Rusya'dan doğalgaz ithalatı yapan ülkelerin bu konuda ortak hareket etmesi gerektiğini duyurmuştu. Komisyon, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, tedarik sözleşmeleri avro veya dolar cinsinden olan Avrupalı şirketlerin bu talebi karşılamaması gerektiğini söylemişti.
Almanya ve Fransa ödemelerin Euro cinsinden yapılmaya devam edileceğini, Slovakya ve Letonya Rusya'nın gaz ödeme taleplerine karşı AB ile birlikte hareket edeceklerini duyurdu.
Avusturya hükümeti, Euro veya dolar dışında herhangi bir para biriminde ödeme yapmak için bir temel olmadığını kaydetti.
Litvanya ise artık iç ihtiyaçlarını karşılamak için Rus gazını ithal etmeyeceğini belirterek, Avrupa'da Rus gazından bağımsızlığını güvence altına alan ilk ülke oldu.
MACARİSTAN RUSYA'DAN YILLIK 4.5 MİLYAR METREKÜP GAZ ALIYOR
Macaristan, Eylül 2021'de Gazprom ile 15 yıllık doğal gaz tedarik anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Gazprom, Ukrayna'yı baypas eden hatlar üzerinden yılda 4,5 milyar metreküp doğal gazı Macaristan'a gönderecek.
Macaristan Başbakanı Orban, 1 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Avrupa'da artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmek ve daha büyük hacimli teslimatlar sağlamak için ikili uzun vadeli bir sözleşme kapsamında Rusya'dan doğalgaz ithalatında artış talep ettiğini duyurmuştu.
Putin de Macaristan'a yapılan gaz ihracatını yılda 4,5 milyar metreküpten 5,5 milyar metreküpe çıkarmaya hazır olduklarının sinyalini vermişti.
Doğal gaz tüketimi yıllık ortalama 10 milyar metreküp olan Macaristan, gaz ihtiyacının nerdeyse yarısını Rusya'dan karşılıyor.
Macaristan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Moskova'ya yapılan enerji yaptırımlarını desteklemedi. Orban, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'ya petrol ve doğalgaz ithalatını kapsayacak olası yaptırımlara karşı olduğunu duyurmuştu.
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