17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadın Liderliği Global Enstitüsü, Politika Enstitüsü ve Ipsos MORI iş birliğinde 28 ülkeden 20 bin bireyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, başarılı olmak için kadınların zeki ve öz güvenli, erkeklerin ise geniş çevreye sahip olması gerektiği ortaya konuldu.
Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, araştırmada, kadınların erkeklere kıyasla hayatta öne çıkmasında etkili olan unsurların başında yüzde 28 ile zeka gelirken, zekayı, yüzde 26 ile kendine güven ve yüzde 25 ile "hiçbir zaman pes etmemek" izledi.
Araştırmaya Türkiye'den katılan bireyler de kadınların hayatta öne çıkmaları için belirtilen ilk 3 unsurun önemli olduğunu düşünüyor. "Öz güvenli olmak" unsuru, yüzde 31 ile ilk sırada yer alıyor.
Erkeklerin hayatta öne çıkmaları için kadınlardan farklı olarak en önemli unsurların başında yüzde 22 ile bağlantılara sahip olmak geliyor.
Geniş bir çevreye sahip olan erkeklerin hayatta öne çıkabilecekleri düşünülürken, kadınlarda ise bu özellik erkeklere kıyasla önemli bir unsur olarak görülmüyor. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre, erkeklerin politik bağlantılarının olması da hayatta öne çıkmaları için önemli bir diğer unsur.
Erkeklerin Türkiye'de hayatta öne çıkmaları için gerekli en önemli 3 unsurun başında yüzde 32 ile "politik bağlantılara sahip olmak", yüzde 29 ile "çok çalışmak" ve yüzde 28 ile "bağlantılara sahip olmak" geliyor.
"ÇALIŞMA CİNSİYET ROLLERİNİ ORTAYA KOYUYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Selçuk Aslan, çalışmanın, kadın ve erkeklere yüklenen toplumsal cinsiyet rollerini belirgin olarak ortaya koyması bakımından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Araştırma demokrasisi gelişmiş, bireyselci kültürün hakim olduğu, kadınların çalışma hayatında önemli yer edindiği ülkelerde gerçekleştirilmiş. Ancak sonuca bakıldığında gelişmiş ülkelerde dahi kadınlarla erkeklerin yaşamın birçok alanında eşit olmadığı gözlemlenmiştir. Gelişen teknoloji ve yaşam koşulları, başarılı olabilmek için koşullara kısa sürede uyum sağlamayı, etkin problem çözme becerilerine sahip olmayı, fırsatları önceden sezerek cesur ve girişimci olmayı gerektirmektedir. Bu koşullarda başarılı olabilmek eğitimli ve farklılaştırıcı deneyime sahip olmak önem taşıyor."
Türkiye'de ise kadınların başarısının en çok öz güvenle ilişkilendirildiğini aktaran Aslan, "Bunun bir nedeni, ataerkil kültürün kadınların kendilerini gerçekleştirmelerini engelleyici etkileri olabilir. Kadınlar bu yapıdaki dezavantajlı konumlarıyla kendilerini gösterebilmek, istediklerini elde edebilmek, başarılı olabilmek için erkeklerden daha çok kendine güvenli, mücadeleci olmak durumundadırlar." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!