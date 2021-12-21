Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen turuncu-lacivertli ekip, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Son 10 maçında 26 puan toplayan İstanbul ekibi, bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti. Giresunspor ise 22 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, ilk yarının son maçında Trabzonspor'a konuk olurken, GZT Giresunspor ise evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

REKOR KIRDI!

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de bir rekor kırdı. 40 yaşındaki Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu. Emre Belözoğlu, Başakşehir'de göreve başladığı süre boyunca Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

ÖMER ALİ ŞAHİNER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Ali Şahiner, Giresunspor maçında da sarı kart görüp cezalı duruma düştü.

Ömer Ali, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

JUNIOR CAİÇARA BAŞAKŞEHİR'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Junior Caiçara, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü Giresunspor'a attı.

2016-2017 sezonu devre arasında Başakşehir'e transfer olan Caiçara, takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.