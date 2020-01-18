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Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı CANLI YAYIN

Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçının tüm detayları HTSPOR'da... Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. İstanbul temsilcisi, haftaya 33 puanla ikinci sırada girdi. Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor ise Süper Lig'de 24 puanla 8. sırada yer alıyor

18.01.2020 - 16:09 | Güncelleme:
Başakşehir Yeni Malatyaspor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ikinci ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor... Ligde oynadığı son iki maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 15 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 33 puanla ikinci sırada girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor ise Süper Lig'de 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR: 2-0
22' Visca, 27' Demba Ba
İlk yarı oynanıyor...

STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Serkan Tokat
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 1

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Elia, Crivelli, Demba Ba

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Guilherme, Donald, Bifouma, Jahovic

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