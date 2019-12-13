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Başakşehir, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Almanya Bundesliga lideri M'Gladbach'ı son dakika golüyle 2-1 yenerek lider olarak üst tura kaldı. Mücadeleyi Almanya'da takip eden TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, soyunma odasına inerek Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuları tebrik etti. Özdemir, Güneş ve Gümüşdağ şu ifadeleri kullandılar.
ÖZDEMİR: TÜRKİYE'Yİ ÇOK MUTLU ETTİLER
"Maçın başından beri Başakşehir iyi ve akıllı bir futbol ortaya koydu. Okan Hoca'yı tebrik ederim. Sadece 2-1 kazanmadık, Bundesliga liderini evinde yendik ve lider çıktık. Başakşehir oyuncularını tebrik ederim, Türkiye'yi çok mutlu ettiler."
GÜNEŞ: ÜLKE PUANI İÇİN İYİ BİR İŞ
"Başakşehir ilk yarı kontrollü oynadı, sonra oyuna ortak oldu ve golü buldu. Başakşehir'e ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Diğer takımların elenmesi herkesi üzdü ama Başakşehir ülke puanı için iyi bir iş yaptı. Bu hava devam etmeli. Başakşehir inşallah tur da geçer."
GÜMÜŞDAĞ: ERDOĞAN TAKIMI KUTLADI
"Hepimiz duyguluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da aradı ve takımı kutladı. Milli Takım ruhuyla buradaydık ve devam etmek istiyorduk. Grupta 100 yıllık takımlar vardı. Büyük bir onur, büyük bir mutluluk. Mert ve tüm oyuncular harika işler yaptı. Şenol Hoca başlattı, Okan Hoca devam ediyor. Ülkemizin ihtiyacı var, bütün ülkeye, Mehmetçik'e bunu armağan ediyoruz. Allah, Türk takımlarının yolunu açık etsin."
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