Başakşehir Royal Antwerp maçı için nefesler tutulmuş durumda. Konferans Ligi eleme turlarında İsrail ekibi Maccabi Netanya ve İzlanda ekibi Breidablik'i saf dışı bırakan temsilcimiz Başakşehir, bu kez Belçika temsilcisi R.Antwerp karşısında tur arıyor. İşte, futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçına sahne olacak Başakşehir Royal Antwerp mücadelesi ile ilgili bilgiler....