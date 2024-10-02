Başakşehir - Rapid Wien: 1-2 (MAÇ SONUCU)

REKLAM advertisement1

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başladı... Turuncu-lacivertliler, ilk maçında Rapid Wien'i konuk ederken, mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Avusturya ekibi 43'te Schaub'un attığı golle 1-0 öne geçerken, Başakşehir bu gole 45+2'de Piatek'in müthiş kafa golüyle yanıt verdi. 46'da bir kez daha sahne alan Schaub, skoru 2-1 yaptı ve üç puan Rapid Wien'in oldu.

Başakşehir, Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında 24 Ekim'de Slovenya ekibi Celje'ye konuk olacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Adam Ladeback, Niklas Nyberg, Daniel Yng (İsveç) RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ba, Opoku, Kemen, Crespo (Dk. 62 Berkay Özcan), Berat Özdemir (Dk. 83 Keny), Figueiredo (Dk. 62 Pelkas), Deniz Türüç (Dk. 75 Lima), Serdar Gürler (Dk. 75 Davidson), Piatek Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare (Dk. 87 Borkeeiet), Seidl, Schaub (Dk. 82 Hofmann), Beljo (Dk. 82 Wurmbrand), Burgstaller (Dk. 90+5 Bischof) Goller: Dk. 43 ve Dk. 46 Schaub (Rapid Wien), Dk. 45+2 Piatek (RAMS Başakşehir) Sarı kartlar: Dk. 41 Raux-Yao, Dk. 59 Burgstaller, Dk. 66 Seidl (Rapid Wien)