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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir - Rapid Wien: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir - Rapid Wien: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, sahasında ağırladığı Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. Avusturya ekibinin gollerini Schaub atarken, Başakşehir'in tek sayısı Piatek'ten geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.10.2024 - 16:35 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:47
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        Başakşehir, Rapid Wien'e diş geçiremedi
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        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başladı... Turuncu-lacivertliler, ilk maçında Rapid Wien'i konuk ederken, mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

        Avusturya ekibi 43'te Schaub'un attığı golle 1-0 öne geçerken, Başakşehir bu gole 45+2'de Piatek'in müthiş kafa golüyle yanıt verdi. 46'da bir kez daha sahne alan Schaub, skoru 2-1 yaptı ve üç puan Rapid Wien'in oldu.

        Başakşehir, Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında 24 Ekim'de Slovenya ekibi Celje'ye konuk olacak.

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        Stat: Başakşehir Fatih Terim

        Hakemler: Adam Ladeback, Niklas Nyberg, Daniel Yng (İsveç)

        RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ba, Opoku, Kemen, Crespo (Dk. 62 Berkay Özcan), Berat Özdemir (Dk. 83 Keny), Figueiredo (Dk. 62 Pelkas), Deniz Türüç (Dk. 75 Lima), Serdar Gürler (Dk. 75 Davidson), Piatek

        Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare (Dk. 87 Borkeeiet), Seidl, Schaub (Dk. 82 Hofmann), Beljo (Dk. 82 Wurmbrand), Burgstaller (Dk. 90+5 Bischof)

        Goller: Dk. 43 ve Dk. 46 Schaub (Rapid Wien), Dk. 45+2 Piatek (RAMS Başakşehir)

        Sarı kartlar: Dk. 41 Raux-Yao, Dk. 59 Burgstaller, Dk. 66 Seidl (Rapid Wien)

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