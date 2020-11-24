UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda İngiliz devi Manchester United'la karşılaşıyor.

Grupta oynadığı son maçta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini alan Başakşehir'e galibiyeti getiren golü Demba Ba attı. Gruptan çıkma ümitlerini sürdüren Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi puan durumu haberimizde...

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

1 - Manchester United / 6 puan

2 - Leipzig / 6 puan

3 - PSG / 3 puan

4 - BAŞAKŞEHİR / 3 puan