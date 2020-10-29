Enteresan bir oyun değil, enteresan oyuncular gördük. Takım anlamında, hücum etkinlikleri anlamında çok bir şey görmedik belki ama çok önemli oyuncular gördük. Harika savunma duruşu, enteresan bir takım görmedim ama acayip bir oyuncu var Mbappe diye, çok şeyi değiştiriyor.