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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Başakşehir FK: 6 - La Fiorita: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Başakşehir FK: 6 - La Fiorita: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, evinde San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı. Mücadelenin rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 22:35 Güncelleme: 25.07.2024 - 22:56
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        UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakayı 6-1'lik skorla kazanan Başakşehir, tur kapısını araladı.

        Turuncu-lacivertli temsilcimize galibiyeti getiren golleri 5'te Berkay Özcan, 13'te Davidson, 29 ile 49. dakikalarda Joao Figueiredo, 42'de Olivier Kemen ve 71. dakikada Krzysztof Piatek attı. La Fiorita'nın tek golünü ise 58. dakikada Nicola Greco kaydetti.

        İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te San Marino ekibi La Fiorita'nın ev sahipliğinde oynanacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5'inci dakikada Başakşehir mücadelede öne geçiyor. Sağ kanatta Kemen'in yerden ortasında savunmasının müdahalesi yetersiz kaldı, penaltı noktasının önünde Berkay topu önüne alarak ağlara gönderdi: 1-0.

        13'üncü dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Muhammed'in uzun pasında savunma arkasına koşu yapan Davidson, topu sağına aldı ve uzak köşeye şutu ağlarla buluştu: 2-0.

        29'uncu dakikada fark 3'e çıktı. Savunmadan Duarte'nin uzun pasında savunmadan önce hamle yapan Figueiredo'nun aşırtma vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

        43'üncü dakikada Başakşehir'in 4'üncü golü geldi. Sol kanattan Pelkas'ın taşıyıp ceza sahasına gönderdiği topta kaleci Vivan'dan seken topu Kemen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi : 4-0.

        Mücadelenin ilk yarısı 4-0 Başakşehir üstünlüğüyle tamamlandı.

        49'uncu dakikada Başakşehir'de Pelkas'ın merkezden geliştirdiği hücum sonrası ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Figueiredo'nun kelcinin solunda yerden şutu ağlara gitti: 5-0

        58'inci dakikada La Fiorita golü buldu. Greco'nun uzun pasla ceza sahasına sarkarak çektiği sert şut ağlara gitti: 5-1

        71’inci dakikada Piatek farkı yeniden 5’e çıkardı. Serdar Gürler’in sol kanattan taşıyıp ceza sahasına paralel pasında topla buluşan Piatek’in sert şutu ağlara gitti: 6-1

        Karşılaşma Başakşehir'in 6-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        STAT: Başakşehir Fatih Terim

        HAKEMLER: Milos Boskovic, Nikola Radulovic, Vladislav Radenovic

        BAŞAKŞEHİR: Muhammed- Kemen, Duarte, Opoku (Dk. 45 Hamza), Ömer Ali, Onur, Berkay (Dk. 76 Aleksic), Deniz, Pelkas (Dk. 61 Djalo), Davidson, (Dk. 61 Serdar Gürler), Figueiredo (Dk.61 Piatek)

        LA FIORITA: Vivan- Marco Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, Nicola Mazzotti, Cicarelli (Dk. 65 Toccaceli), Guerri (Dk. 81 Portaccio), Di Modugno (Dk. 45 Olcese), Semprini (Dk. 81 Semeraro), Casolla (Dk. 70 Felipe)

        GOLLER: Dk. 5 Berkay, Dk.13 Davidson, Dk.29 ve 49 Figueiredo, Dk. 43 Kemen, Dk. 71 Piatek (Başakşehir), Dk 58 Greco (La Fiorita)

        SARI KARTLAR: Nicola Mazzotti, Greco (La Fiorita), Djalo (Başakşehir)

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