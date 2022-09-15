İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina ise 1 puana sahip.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında İtalya'nın Fiorentina takımını konuk ediyor. Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor.