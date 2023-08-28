Başakşehir Emirhan İlkhan'ı 1 yıllığına kiralıyor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Emirhan İlkhan Türkiye'ye dönüyor. Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Torino forması giyen genç futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Turuncu-lacivertli kulüp, 19 yaşındaki orta sahanın kiralanması konusunda İtalyan ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Başakşehir'in Emirhan'ı sezon sonuna kadar kiralayacağı öğrenilirken, sözleşmede herhangi bir satın alma opsiyonunun olmadığı bildirildi.

2022 yılında 4.9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Torino'ya transfer olan Emirhan, İtalya'da umduğunu bulamadı. Genç yıldız adayı, Torino ile sadece 4 lig maçına çıkarken, gol veya asist kaydedemedi. Emirhan geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Sampdoria'da ise 8 maça çıktı ve skor katkısı üretemedi.