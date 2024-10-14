Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Başakşehir'de taksi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı | Son dakika haberleri

        Başakşehir'de taksi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

        İstanbul'un Başakşehir ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 02:22 Güncelleme: 14.10.2024 - 02:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir'de taksi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Başakşehir'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, M.G. idaresindeki taksi ile M.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        İtfaiye ekipleri takside sıkışan 3 kişiyi çıkardı. AA'nın haberine göre; taksideki şoför dahil 7 kişi ile otomobildeki 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        REKLAM

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan bulvarda, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Başakşehir
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 22 ölü, 80 yaralı
        İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 22 ölü, 80 yaralı
        Damat dehşeti! Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü
        Damat dehşeti! Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        Game of Thrones'taki tahta 1,5 milyon dolar
        Game of Thrones'taki tahta 1,5 milyon dolar
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        "Grup için anahtar maç"
        "Grup için anahtar maç"
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Habertürk Anasayfa