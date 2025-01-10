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        Haberler Gündem Güncel Başakşehir'de su borusu patladı | Son dakika haberleri

        Başakşehir'de ana isale hattındaki su borusu patlad

        İstanbul'un Başakşehir ilçesinde gece saatlerinde İSKİ'ye ait ana isale hattı borusunda patlama meydana geldi. Hattın patlaması sonrası akan basınçlı su bir sitenin duvarını kırdı. Cadde sular altında kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:38 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:38
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        Başakşehir'de su borusu patladı
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        İstanbul'un Başakşehir ilçesinde ana isale hattındaki su borusu patladı. Akan basınçlı su bir sitenin duvarını kırdı.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Başak Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde yaşandı.

        Yer altında bulunan İSKİ'ye ait ana isale hattındaki su borusunda gece saatlerinde patlama yaşandı.

        Patlamayla sızan basınçlı temiz su nedeniyle bir sitenin duvarı kırıldı.

        Akan sular nedeni ile cadde göle dönerken, ihbar üzerine olay yerine İSKİ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler su akışını kestikten sonra çalışmalara başladı.

        Caddede bulunan bir iş yerini de su bastı. Belediye çalışanları cadde üzerinde biriken çamurları temizlerken patlayan su borusunu tamir çalışmaları da başladı.

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