Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın sabah saatlerinde Almanya'ya hareket edecek ve TSİ 20.00'de Red Bull Arena'da yapacağı çalışmayla Leipzig karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.