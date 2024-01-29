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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Başakşehir, Cemali Sertel'i Hatayspor'a kiraladı - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Başakşehir, Cemali Sertel'i Hatayspor'a kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Cemali Sertel'in Hatayspor'a kiralandığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 21:31 Güncelleme: 29.01.2024 - 21:31
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        Hatayspor transferi açıkladı!
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        Başakşehir'in defans oyuncusu Cemali Sertel, sezon sonuna kadar Hatayspor forması giyecek.

        Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cemali Sertel sezon sonuna dek Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Cemali Sertel için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

        Transferi sosyal medya hesabından duyuran Hatayspor ise şu paylaşımı yaptı:

        "Cemali Sertel Atakaş Hatayspor’umuzda. Altyapımızda yetişen, sonrasında Rizespor, Antalyaspor ve son olarak Başakşehir’de forma giyen sol bek Cemali Sertel’in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda, kulübü Başakşehir ile anlaşmaya varılmıştır. Cemali Sertel’e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz."

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