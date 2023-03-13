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Başakşehir - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Spor yazarları siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi.

Giriş: 13.03.2023 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • "SEZONUN EN KRİTİK 3 PUANI"

    UĞUR MELEKE: "Şu anda sadece tek cephede Avrupa Konferans Ligi bileti mücadelesi veren Beşiktaş için ligin belki de en kritik haftası buydu. Beşiktaş’ın bu kritik haftasında rüzgâr da biraz siyah-beyazlıların lehineydi: Güneş, 4 yeni transferiyle iyi oyun ortaya koydukları Ankaragücü 11’ini aynen Başakşehir karşısına çıkardı. Yavaş yavaş telepati geliştiren bir takımdan söz edebiliriz pekala."

  • UĞUR MELEKE: "Siyah beyazlıların iki haftalık dönüşümünde başrolleri Aboubakar, Amir ve Masuaku’ya verebiliriz rahatlıkla. Duran toplarda Hadziahmetovic’le daha etkili bir Beşiktaş seyrediyoruz. Siyah-beyazlıların anlamlı hücumlarının yarısında zaten Masuaku bindirmeleri vardı, bu etkili oyununu bir de golle süsledi başarılı sol bek." (HÜRRİYET)

  • "10 KİŞİ TAKIMA BÖYLE OYNANMAZ"

    ERMAN TOROĞLU: "Bir pozisyon var; Başakşehir gol attı, pozisyonun çıkışı ofsayt. Tabiri caizse kıl payı filan değil kabak gibi. Buna ne kadar baktılar biliyor musunuz? VAR ve AVAR'da net bir dakika… Bizde sahada oynanan futbol da ağır çekim, VAR'lar da AVAR'lar da ağır çekim. Al birini vur ötekine. Januzaj'ın ayağı kaydı, kendini durdurma ve toparlama şansı yoktu. Rakiple çarpıştı. Hakem görüyor, pozisyona avantaj uyguluyor ama sonra VAR diyor ki; 'Gel bir bak.' Sonra kırmızı çıkıyor."

  • ERMAN TOROĞLU: "Aboubakar şahsi becerisiyle bir gol attı. Defansın da kalecinin de hatası vardı. Beşiktaş bir ikinci gol attı, net kaleci hatası vardı. Uzun süre 10 kişi oynayan Başakşehir, siyah-beyazlılara göre daha iyi top çevirdi, daha anlaşarak oynadı. 10 kişi oynayan takıma Beşiktaş'ın bu tarz futbol oynamaması gerek. Beşiktaş yendi tamam ama ilerisi için maalesef iyi sinyaller vermedi." (SABAH)

  • "KIRMIZI KART DOĞRU"

    AHMET ÇAKAR: "Bu tür karşılaşmalarda öne geçmek büyük avantaj ve Beşiktaş bunu erken diyeceğimiz bir dakikada Aboubakar ile yakaladı. Belli oranda defans aynı zamanda kaleci Volkan'ın hatası ve Aboubakar'ın vuruş kalitesi ile Beşiktaş golü buldu. Daha sonra Başakşehir 10 kişi kaldı. Hem mağlupsunuz hem de rakip Beşiktaş. Kolay değil."

  • AHMET ÇAKAR: "Karşılaşmanın en kritik anı Başakşehirli Januzaj'ın gördüğü kırmızı kart. Bence karar doğru. Her ne kadar oyuncunun ayağı kaysa da tabanı sert bir şekilde Fernandes'in kaval kemiğine geliyor. Kırmızı kart doğru."

  • "KAZANDI AMA İYİ DEĞİL"

    ÖMER ÜRÜNDÜL: "Başakşehir'in senelerdir oturmuş pas oyununa karşı ne yapılması gerektiğini artık bütün teknik adamlar ezberledi. Beşiktaş da maç başından itibaren takım halinde topun arkasına geçip geride alan daraltmayı temel ilke kabul etti."

  • ÖMER ÜRÜNDÜL: "Beşiktaş'ın bu önemli galibiyete rağmen iyi futbol oynadığını söyleyemem. Beşiktaş gibi bir takım 10 kişilik rakibe karşı oyunu kontrol altına alamıyorsa bu eleştirilmesi gereken çok önemli bir rahatsızlıktır. Güzel bir gol atmasına ve 2. golün asistini yapmasına rağmen Aboubakar fiziki açıdan iyi değil." (SABAH)

  • "DENGEYİ ABOUBAKAR BOZDU"

    ALİ GÜLTİKEN: "Dengeyi bozan; Aboubakar'ın bireysel kalitesi oldu. "Ben buyum" dercesine klasik Aboubakar imzalı mükemmel bir gol izledik. Zor maçların veya zor dönemlerin ilacı, bireysel yetenekleri güçlü oyuncuların inisiyatif almalarıdır. Geçen maçta attığı golle taraftarına merhaba diyen Aboubakar'ın bu maçta kendini bu golle daha net ifade ettiğini gördük." (SABAH)

  • "BEŞİKTAŞ RÖVANŞI ALDI"

    ATTİLA GÖKÇE: "Bunun adı rövanş... Süper Lig’in ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan maçı Başakşehir kazanmıştı. Oysa o maçın iyi oynayan tarafı Beşiktaş’tı. Fatih Terim Stadı’ndaki rövanşa dönersek. 10 kişi kalmasına rağmen daha iyi oynayan taraf ev sahibi Başakşehir’di. Beşiktaş rakip yarı alanda baskı kurarak oyunun boyunu kısaltamadı. Dahası topla sık sık buluşmasına rağmen bu topları baskı altında çabuk kaybetti. Üç isabetli şutu var siyah beyazlı takımın. İkisi gol oldu. Anlayın artık oyunun gerisini.

     

  • ATTİLA GÖKÇE: "Beşiktaş dünkü galibiyetiyle Süper Lig üçüncülüğü için şansını artırmış oldu. Peşindeki Adana Demirspor’la arayı açtı, Başakşehir’i de arkada tutmayı başardı. Türkiye Kupası’ndan elenmiş şampiyonluk şansını yitirmiş bir ekip için hiç değilse böylesi bir umut olmalı. Cenk Tosun’u iyi görmedim. Zamanlama yanlışları var. Belki de kafası karışıktır olabilir. Bir an önce karar verip yönünü belli etmeli!" (MİLLİYET)

  • "GOLCÜ İŞİ ÇÖZER"

    OKTAY DERELİOĞLU: "Beşiktaş geçen hafta Ankaragücü'nü mağlup ettiğinde Aboubakar'ın geri döndüğünü söylemiştim. Bu hafta da harika bir gol atarak kaldığı yerden devam etti. Santrforlar gol attıkça moralli ve güçlü olur. Ayrıca takımınızın golcüsü iyiyse maçlardaki sorunların yüzde 50'sini çözer. Başakşehir'in hafta ortasında Belçika'da maç yapması ve ligde iddialı konumda olmaması, konsantrasyon sorunu yaşattı." (TAKVİM)

     

     

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