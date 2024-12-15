Dzeko'ya kafa attı: Başakşehir 10 kişi kaldı!
Başakşehir, Fenerbahçe karşısında 45+1'de 10 kişi kaldı. Edin Dzeko'ya kafa atan Ousseynou Ba, VAR uyarısının ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında.
Giriş: 15.12.2024 - 19:54 Güncelleme: 15.12.2024 - 19:54
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşılaştığı maçta konuk ekip 10 kişi kaldı.
Edin Dzeko ile Ba arasında 45. dakikada gerginlik yaşandı.
Hakem Ozan Ergün önce iki oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
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