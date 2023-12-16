Başak Dizer: Kurt Efe babasıyla setlere gidiyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'de 'Aslan Soykan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, Bebek'teydi. Dizer, sahilde adres ararken görüntülendi.

"GÖRÜŞME YAPMAK İÇİN GELDİM"

Kurt Efe adında bir oğlu bulunan Başak Dizer, gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Başak Dizer, "Bir dizinin styling'ini alma durumum var. Onun görüşmesini yapmak için geldim" dedi.