Bas Gaza oyuncuları kimler? Bas Gaza filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Bas Gaza filmi hakkında detaylar...

BAS GAZA OYUNCULARI KİMLER?

Scott Eastwood: Andrew Foster

Freddie Throrp: Garrett Foster

Ana de Armas: Stephanie

Simon Abkarian: Jacomo Morier

Clemens Schick: Max Klemp

Gaia Weiss: Devin

Moussa Maaskri: Panahi

Kaaris: Franck

BAS GAZA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.

Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır...