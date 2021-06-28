ATV'nin yeni dizisi Baş Belası sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu ve konusu haberimizde...

BAŞ BELASI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri...

Yapım: ARC Film

Yapımcı: Fatih Enes Ömeroğlu

Yönetmen: Murat Onbul

Senaryo: Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar, Ramazan Demirli

BAŞ BELASI OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Barış Yalçın, Eyüp Mert İlkıs

İREM HELVACIOĞLU

Güzel, şık, bakımlı, zevkli bir kadın. Son derece zeki, gözlem yeteneği yüksek, beden dili ve insan psikolojisini okuma konusunda uzman. Hareketli, enerjik, biraz fazla konuşuyor. Psikoloji mezunu olmasına, üzerine bir de klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmasına rağmen hiç çalışmamış, erken yaşta evlenip ev kadını olarak sürdürmüş hayatını. Hayatı boyunca hiç maddi sıkıntı çekmemiş. Cemiyette yani sosyetede sevilen bir sima olmuş. Canından çok sevdiği bir oğlu var. Onun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır, her zorluğa katlanabilir. Polisiye meraklısı. Konusu polisiye olup da okumadığı kitap, izlemediği film kalmamış. Büyük bir arşivi var. Kocasının hataları nedeniyle İpek'in hayatı alt üst oluyor. Art arda yaşadığı beklenmedik olaylar zinciri sonucunda cemiyet hayatının incisi, ev kadını İpek'in yeni bir kimliği oluyor ve emniyette göreve başlıyor. Yedi düvelle barışık, iletişim uzmanı İpek'in karşısına duvarlarını bir türlü yıkamadığı Şahin çıkıyor.

SEÇKİN ÖZDEMİR

Karizmatik, az konuşan, kendi bildiğinden şaşmayan bir adam. Cinayet Büro'nun başarılı başkomiseri. İşini severek yapıyor, işine karışılmasından hiç hoşlanmıyor. Kız kardeşiyle birlikte bir yetimhanede büyümüş. Bekar, hiç evlenmemiş. Kendisi gibi polis olan kız kardeşinin kaybı Şahin'in hayatının dönüm noktası. Kardeşinin ölümüne sebep olan şebekeyi çökertmek en büyük amacı. Kaybedeceği bir şey yok, gözü pek, korkusuz. Öfkeli, inatçı, çoğunlukla ters ve sert bir yapısı var. Ekibini sevip kolluyor. Sevgisini pek göstermese de hepsini ailesi gibi sahiplenmiş. İpek hariç. Polis olmayan birinin cinayet büroda işi olmadığını düşünüyor Şahin. Kendince haklı sebepleri de var. Rutinlerini seven, alışkanlıklarına bağlı Şahin'in hayatı, İpek'le çalışmak zorunda kalınca alt üst oluyor. Tarzları birbirinden farklı, bakış açıları birbirinden farklı, eğitimleri, statüleri birbirinden farklı bu iki ayrı dünya insanının ortak bir amacı var.

DİLARA AKSÜYEK

İpek'in en yakın dostu. Tam bir sosyete güzeli. Nazlı'yı makyajsız, saçları yapılmamış, üstü başı özensiz görmek imkansıza yakın. Tez canlı, çoğu zaman agresif bir kadın. Dobra, cesur, cüretkar. Sevdikleri söz konusu olduğunda aşırı korumacı, hatta kıskanç. Aklına geleni yapan, söyleyen, kendine has espri anlayışı ve tarzıyla eğlenceli bir kadın.