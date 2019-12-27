27 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya’nın Sydney kentindeki 39 yaşındaki adam, şiddetli baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonun kafasına yayılmasından sonra baş ağrısı şikayetleri yaşayan ismi açıklanmayan hastanın gözlerinde sifiliz (frengi) tespit edildi.
KORUNMASIZ CİNSEL İLİŞKİ O HASTALIĞA YOL AÇIYOR
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; doktorlar, hastanın gözlerinin arkasına baktıklarında beyine bilgi gönderen optik sinirlerin şiştiğini farketti. Omurgasından sıvı alınması da dahil erkek hastaya birçok tıbbi test yapıldı.
Uzmanlar, yapılan testlerin sonucunda hastada cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olduğunu tespit etti. Bir çok kez korunmasız cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen hasta, gözlerini oynattığında ağrılarının daha da arttığını ama görme yetisinin normal olduğunu belirtti.
Doktorlar, en çok korunmasız cinsel ilişki yoluyla bulaşan frenginin treponema palladium denilen bakteriye neden olduğunu belirterek, bu hastalığın birçok kişide herhangi bir bulgu göstermeden yıllarca vücutta kalabildiğini belirtti.
"HER 100 KİŞİDEN BİRİNİ ETKİLEYEBİLİR"
Hastanın tedavi edildiği Sydney Eye Hastanesi'nin doktoru Jason Yosar, “Göz enfeksiyonu, sifiliz alan her 100 kişiden birini etkileyebilir” dedi.
Avrupa'da 2017 yılında rekor sayıda insana sifiliz teşhisi konuldu ve toplam 33 bin 189 doğrulanmış vaka olduğu belirtildi.
İngiltere'de yaklaşık 7.000 kişiye teşhis konuldu ve ABD'de 2018'de 35.000 sifiliz vakası olduğu açıklandı.
Dr. Yosar, BMJ Vaka Raporları tıp dergisindeki makalesine göre; bu durumun Avrupa veya ABD'deki 330 ila 3.500 kişinin hastalığından ötürü gözlerinde sifiliz olabileceğini söyledi.
Hastanın iki hafta boyunca antibiyotiklerle tedavi edildiği ve tamamen iyileştiği açıklandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!