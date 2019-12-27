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Avustralya’nın Sydney kentindeki 39 yaşındaki adam, şiddetli baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonun kafasına yayılmasından sonra baş ağrısı şikayetleri yaşayan ismi açıklanmayan hastanın gözlerinde sifiliz (frengi) tespit edildi.

KORUNMASIZ CİNSEL İLİŞKİ O HASTALIĞA YOL AÇIYOR

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; doktorlar, hastanın gözlerinin arkasına baktıklarında beyine bilgi gönderen optik sinirlerin şiştiğini farketti. Omurgasından sıvı alınması da dahil erkek hastaya birçok tıbbi test yapıldı.

Uzmanlar, yapılan testlerin sonucunda hastada cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olduğunu tespit etti. Bir çok kez korunmasız cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen hasta, gözlerini oynattığında ağrılarının daha da arttığını ama görme yetisinin normal olduğunu belirtti.

Doktorlar, en çok korunmasız cinsel ilişki yoluyla bulaşan frenginin treponema palladium denilen bakteriye neden olduğunu belirterek, bu hastalığın birçok kişide herhangi bir bulgu göstermeden yıllarca vücutta kalabildiğini belirtti.

"HER 100 KİŞİDEN BİRİNİ ETKİLEYEBİLİR"

Hastanın tedavi edildiği Sydney Eye Hastanesi'nin doktoru Jason Yosar, “Göz enfeksiyonu, sifiliz alan her 100 kişiden birini etkileyebilir” dedi.

Avrupa'da 2017 yılında rekor sayıda insana sifiliz teşhisi konuldu ve toplam 33 bin 189 doğrulanmış vaka olduğu belirtildi.

İngiltere'de yaklaşık 7.000 kişiye teşhis konuldu ve ABD'de 2018'de 35.000 sifiliz vakası olduğu açıklandı.

Dr. Yosar, BMJ Vaka Raporları tıp dergisindeki makalesine göre; bu durumun Avrupa veya ABD'deki 330 ila 3.500 kişinin hastalığından ötürü gözlerinde sifiliz olabileceğini söyledi.

Hastanın iki hafta boyunca antibiyotiklerle tedavi edildiği ve tamamen iyileştiği açıklandı.