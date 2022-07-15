Baş ağrısı kronik olabileceği gibi tetikleyici unsurlardan da kaynaklanabilir. Bu sebeple çözüm yöntemlerini uygulamadan önce neden baş ağrısı yaşadığınızı bilmelisiniz. İşte baş ağrısına iyi gelen şeyler… Baş ağrısına iyi gelen çaylar, içecekler, yiyecekler, yağlar ve doğal yöntemler… Ama öncesinde şunu belirtmek isteriz ki, baş ağrılarınız zonklayıcı değilse ya da çok şiddetli olmuyorsa, bu yöntemler işe yarayacaktır. Eğer geçmiyorsa o zaman bir doktora görünmeniz faydalı olabilir.
Baş Ağrısına İyi Gelen Çaylar
Baş ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir, geçmeden önce baş ağrısı neden olabilir, buna bir bakalım. İşte baş ağrısının sebepleri:
- Aşırı stres
- Uykusuzluk
- Grip ya da nezle
- Kronik rahatsızlık
- Migren
- Sinüzit
- Dengesiz beslenme
- Bazı ilaçların yan etkisi…
Bu gibi durumlar sizde baş ağrısına sebebiyet verebilir. Ama endişe etmeyin çözümünü de sizlere söyleyeceğiz. İşte bu nedenlerden dolayı yaşadığınız baş ağrılarına iyi gelen çayları şu şekilde sıraladık:
- Yeşil çay
- Kiraz sapı çayı
- Ada çayı
- Zencefil çayı
- Papatya çayı…
Bu çayları tüketirken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bitki çaylarını kesinlikle taze olarak hazırlamalısınız ve hemen tüketmelisiniz. Ancak bu şekilde sağlıklı sonuç elde edersiniz.
Baş Ağrısına İyi Gelen Yiyecekler ve Yağlar
Baş ağrınızı hafifletmek ya da geçirmek için sadece bitki çayları tüketmeniz gerekmiyor. Aynı zamanda baş ağrısına iyi gelen yağlar ve yiyecekler de bulunuyor. Özellikle aromatik yağları tercih etmelisiniz. Peki aromatik yağlar hangileri?
Bunlar güçlü aromatik yağ olmalarının yanı sıra oldukça rahatlatıcı etkiye sahiptir. Bu sebeple kullandığınız zaman baş ağrısına çözüm olurlar. Ama önemli bir uyarıda bulunmamız gerekiyor: Bu yağlar kesinlikle ağız yoluyla alınmamalıdır. Çünkü çok güçlü etkileri vardır ve sadece buharını burnunuzdan çekmeniz gerekir.
Baş ağrısına en iyi gelecek şeylerden birisi de vitaminli yiyeceklerdir. Keçiboynuzu gibi faydalı gıdalar tüketebilirsiniz.
Baş ağrısına İyi Gelen Yöntemler
Şimdiye kadar baş ağrısına iyi gelen şeyler neler, bunlardan bahsettik. Peki, baş ağrısını kesmek için evde nasıl yöntemler uygulayabilirsiniz?
- Ilık bir duş alın. Su, baş ağrınıza iyi gelecektir.
- Odanızı nemlendirin, havalandırın. Bazen çok kuru bölgeler de baş ağrısına sebep olabilir.
- Stresten olabildiğince uzak durmalısınız.
- Düzenli uykuya ihtiyacınız var. uyku düzeniniz bozulursa, başınız ağrımaya devam eder.
İşte bu yöntemleri kullanarak rahatça baş ağrısından kurtulabilirsiniz. Düzenli olarak uygulamaya devam edin. Gerçekten işe yaradığını göreceksiniz. Baş ağrınız kronik ise bunun için doktorunuza danışmanız gerekiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!