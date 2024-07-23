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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Bartuğ Elmaz: Mourinho'dan çok şey öğreneceğim - Fenerbahçe Haberleri

        Bartuğ Elmaz: Mourinho'dan çok şey öğreneceğim

        Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bartuğ Elmaz, Lugano maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 21:05 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:10
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        "Mourinho'dan çok şey öğreneceğim"
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        Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bartuğ Elmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        "RAKİBİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE ANALİZ ETTİK"

        İyi bir kamp geçirdiklerini söyleyen Bartuğ, "Her zaman olduğu gibi taraftarlarımız bugün yine full gelmişler. Bu kadar taraftarı bekliyorduk. Her deplasmanda bizim yanımızdalar. Her yer Sarı-lacivert. Tabii ki rakibimizi en iyi şekilde analiz ettik. Hem hücum hem de savunmada ona göre çalışmaları yaptık. Bugün buraya kazanmaya geldik. Kazanıp evimize en iyi şekilde dönmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

        "MOURİNHO'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"

        Jose Mourinho'nun kendisine güvendiğini söyleyen Bartuğ Elmaz, "Çok yoğun bir kamp süreci gerçekleştirdik. Çok yoğun çalıştık. Hocam da bana güvendi, bana şans verdi. Şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Kendi açımdan mutluyum. Ama daha çok geliştireceğim yönler var. Onların üstüne çalışıyorum. Hocam şans verirse en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Mourinho hocamızdan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. İnşallah çok kez forma şansı bulurum." ifadelerini kullandı.

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