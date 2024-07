Bartuğ Elmaz: Mourinho'dan çok şey öğreneceğim

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bartuğ Elmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"RAKİBİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE ANALİZ ETTİK"

İyi bir kamp geçirdiklerini söyleyen Bartuğ, "Her zaman olduğu gibi taraftarlarımız bugün yine full gelmişler. Bu kadar taraftarı bekliyorduk. Her deplasmanda bizim yanımızdalar. Her yer Sarı-lacivert. Tabii ki rakibimizi en iyi şekilde analiz ettik. Hem hücum hem de savunmada ona göre çalışmaları yaptık. Bugün buraya kazanmaya geldik. Kazanıp evimize en iyi şekilde dönmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.