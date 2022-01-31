Galatasaray'da ikinci Mustafa Kapı vakası yaşanıyor! U19 Takımının kaptanı, birkaç yıldır merakla beklenen yeteneklerden olan Bartuğ Elmaz, Marsilya'ya transfer oluyor.

18 yaşına basmasına rağmen Galatasaray'la sözleşme yapmayan Bartuğ Elmaz, Fransa'ya giderek Marsilya'ya imzayı attı. Fransa basınında çıkan haberlere göre 18 yaşındaki futbolcunun Marsilya ile yaptığı mukavele, sezon sonundan itibaren yürürlüğe girecek. Fransızların ünlü yayın organı L'Equipe de Bartuğ Elmaz ve Marsilya görüşmelerini haberleştirdi.

MUSTAFA KAPI DA LILLE'E GİTMİŞTİ

Galatasaray altyapısından yetişen bir başka futbolcu olan Mustafa Kapı da sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamamış ve Lille'e transfer olmuştu. Lille'de A Takımda süre alamayan genç futbolcu devre arasında Adana Demirspor'a transfer oldu. Galatasaray, Mustafa Kapı'nın Lille'e transferinden yetiştirme dedeli olarak 300 bin Euro elde etmişti.