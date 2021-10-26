"BUNU GİZLİ GİZLİ YAZMAKTAN BACAKLARIM UYUŞTU"

Eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Küçükçağlayan mutluluğunu şu sözlerle dile getirmişti:

Karıcığım Merve Küçükçağlayan; ilk fotoğrafımızın üstünden ne kadar geçti, sana, 'İlk dansımız ne zaman?' diye mesaj atalı kaç sene oldu bilmiyorum... Ama doğacak kızımıza güle, ağlaya video çekmemizin üstünden tam 10 dakika geçti, ona eminim. Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuştuk, bugünkü doğum gününde nerdeyse anne-babayız. Bu hikayede iyi ki doğan ve iyi ki doğacak olan canım kadınlar; hep beraber müthiş bir ahenkle dans edeceğimize eminim ve Merve, karıcığım, sevgilim... Doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım uyuştu bunu gizli gizli yazmaktan. Gelip, sarılacağım şimdi size...