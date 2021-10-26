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Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var! - Magazin haberleri

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var!

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, merak edilenlerini anlattı. Kendisinde diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) olduğunu söyleyen Küçükçağlayan, "Sayılarla ilgili problem yaşıyorum. Özellikle para üstü konusunda inanılmaz geriliyorum" dedi

26.10.2021 - 11:57 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2019 yılında nikah masasına oturduğu psikolog Merve Küçükçağlayan ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan oyuncu Bartu Küçükçağlayan, meslektaşları Meriç Aral ve Efe Tunçer'in 'Teras Noir' adlı YouTube kanalına konuk oldu.

  • "SAYILARLA İLGİLİ PROBLEM YAŞIYORUM"

    Bilinmeyenlerini anlatan Küçükçağlayan, kendisinde diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) olduğunu açıkladı. 38 yaşındaki oyuncu, "Bende diskalkuli var. Sayılarla ilgili problem yaşıyorum. Dört işlemle hiç aram yok. Küçükken çarpım tablosunu ezberlemiştim ama genelde parmak hesabı yapıyorum. O da bir yere kadar idare ediyor. Özellikle para üstü konusunda inanılmaz geriliyorum. Allah'tan pandemi oldu da para üstü almayı bıraktım." dedi.

  • DİSKALKULİ NEDİR?

    Diskalkuli ilk olarak Çekoslovakyalı araştırmacı Kosc tarafından “bilişsel fonksiyonlarda genel bir güçlük olmaksızın, beynin matematiksel bilişin dâhil olduğu belirli bölümlerinde oluşan bozukluk nedeniyle matematikte yaşanılan güçlük” olarak tanımlanmıştır. Benzer bir şekilde Piazza ve diğerleri MÖG’ü matematiksel bilgi ve becerilerin edinim yetilerinde yetersizliklere sahip olunması olarak tanımlarken, Von Aster ve Shalev gelişimsel diskalkuli aritmetiksel becerilerin normal edinimini etkileyen özgül bir öğrenme güçlüğü olduğunu, diskalkuliye dair genetik, nörobiyolojik ve epidemiyolojik delillerin, diğer özgül öğrenme güçlükleri gibi, diskalkulinin beyin temelli bir bozukluk olduğuna işaret ettiğini aktarmaktadırlar.

  • BABA OLUYOR

    "Yalan Dünya", "Binbir Gece" ve "Jet Sosyete" gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu, Merve Küçükçağlayan ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından müjdeli bir haber veren Bartu Küçükçağlayan, baba olacağını açıklamıştı.

  • "BUNU GİZLİ GİZLİ YAZMAKTAN BACAKLARIM UYUŞTU"

    Eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Küçükçağlayan mutluluğunu şu sözlerle dile getirmişti:

    Karıcığım Merve Küçükçağlayan; ilk fotoğrafımızın üstünden ne kadar geçti, sana, 'İlk dansımız ne zaman?' diye mesaj atalı kaç sene oldu bilmiyorum... Ama doğacak kızımıza güle, ağlaya video çekmemizin üstünden tam 10 dakika geçti, ona eminim. Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuştuk, bugünkü doğum gününde nerdeyse anne-babayız. Bu hikayede iyi ki doğan ve iyi ki doğacak olan canım kadınlar; hep beraber müthiş bir ahenkle dans edeceğimize eminim ve Merve, karıcığım, sevgilim... Doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım uyuştu bunu gizli gizli yazmaktan. Gelip, sarılacağım şimdi size...

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