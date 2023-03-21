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Bartu Küçükçağlayan: 30 küsür sene sonra çoraplarımın altına yapışmış pilavlar buluyorum!

Geçtiğimiz yıl baba olan Bartu Küçükçağlayan, kızı ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğraflarına, "30 küsür sene sonra çoraplarımın altına yapışmış pilavlar buluyorum tekrar. Seni seviyorum çocukluk" notunu düştü

Giriş: 21.03.2023 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, 2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile nikah masasına oturmuştu

  • Çift, geçtiğimiz sene şubat ayında da Mevsim adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.

  • Küçükçağlayan önceki gün kızı ile fotoğrafını sosyal medya sayfasına taşıdı. Ünlü oyuncu paylaşımına, "30 küsür sene sonra çoraplarımın altına yapışmış pilavlar buluyorum tekrar. Seni seviyorum çocukluk" notunu düştü.

  • BABA OLACAĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

    "Yalan Dünya", "Binbir Gece" ve "Jet Sosyete" gibi birçok projede yer alan, aynı zamanda "Büyük Ev Ablukada" grubunda solist olan Küçükçağlayan, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile baba olacağını duyumuştu. Merve Küçükçağlayan'ın hamile olduğunu açıklayan Küçükçağlayan, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

  • "BUNU GİZLİ GİZLİ YAZMAKTAN BACAKLARIM UYUŞTU"

    Oyuncu, müjdeli haberi, "Karıcığım Merve Küçükçağlayan; ilk fotoğrafımızın üstünden ne kadar geçti, sana, 'İlk dansımız ne zaman?' diye mesaj atalı kaç sene oldu bilmiyorum... Ama doğacak kızımıza güle, ağlaya video çekmemizin üstünden tam 10 dakika geçti, ona eminim. Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuştuk, bugünkü doğum gününde nerdeyse anne-babayız. Bu hikayede iyi ki doğan ve iyi ki doğacak olan canım kadınlar; hep beraber müthiş bir ahenkle dans edeceğimize eminim ve Merve, karıcığım, sevgilim... Doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım uyuştu bunu gizli gizli yazmaktan. Gelip, sarılacağım şimdi size..." sözleriyle duyurmuştu.

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