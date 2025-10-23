Habertürk
        Bartın nerede? Bartın hangi bölgede, komşu illeri neler?

        Bartın nerede? Bartın hangi bölgede, komşu illeri neler?

        Karadeniz'in kıyısında, yeşilin ve mavinin iç içe geçtiği bir şehir: Bartın. Dağların denize uzandığı bu coğrafyada her mevsim ayrı bir ton, ayrı bir hikâye gizli. Küçük ama karakteri büyük bir şehir olan Bartın, ahşap evleri, taş sokakları ve doğayla bütünleşmiş yaşam biçimine sahiptir. Bartın nerede? sorusu da son yıllarda doğa kaçamakları ve sakin şehir rotaları arayanların sıkça yöneldiği bir merak konusu. İşte, Bartın için merak edilen tüm detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 14:50 Güncelleme: 23.10.2025 - 14:50
        Bartın nerede?
        BARTIN NEREDE?

        Bartın, Türkiye’nin Karadeniz kıyısında, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Kuzeyde Karadeniz’e, güneyde Karabük’e, doğuda Kastamonu’ya, batıda ise Zonguldak’a komşudur. Coğrafi konumu itibarıyla hem kıyı kenti hem de orman şehridir; denizle dağların birbirine çok yaklaştığı ender şehirlerden biridir. Bartın’ı özel kılan unsurlardan biri, şehir merkezinden denize kadar uzanan Bartın Irmağı’dır. Türkiye’de deniz ulaşımına elverişli tek ırmak olma özelliğini taşır. Irmağın kıyısında yükselen tarihi konaklar, hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminin mimari izlerini taşır. Bu nedenle Bartın, hem doğal hem kültürel kimliğiyle Karadeniz’in zarif şehirlerinden biridir.

        BARTIN HANGİ ŞEHİRDE?

        Bartın, kendi adını taşıyan Bartın ilinin merkezidir. Yaklaşık 200 bin nüfusa sahip şehir, dört ilçeden oluşur: Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus. Şehrin merkezi, Bartın Irmağı’nın iki yakasına kurulmuş olup, ahşap konakları, dar sokakları ve köprüleriyle sakin bir Karadeniz kasabasını andırır. Bartın’ın kültürel dokusu oldukça canlıdır. Yıl boyunca düzenlenen festivaller, el sanatları sergileri ve halk oyunları etkinlikleriyle şehir, geleneklerini yaşatmayı başarır. Özellikle Bartın bezi dokumacılığı, yüzyıllardır süregelen bir el sanatı olarak hâlâ yaşatılmaktadır.

        BARTIN HANGİ ÜLKEDE?

        Bartın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alır ve Batı Karadeniz’in en yeşil illerinden biridir. Şehir, Karadeniz ikliminin tüm özelliklerini taşır; yılın büyük bölümünde yağışlı ve serin bir havaya sahiptir. Bartın aynı zamanda Türkiye’nin en yüksek orman yoğunluğuna sahip illerinden biridir. Bu doğa zenginliği, Bartın’ı hem ekoturizm hem de doğa sporları açısından öne çıkarır. Son yıllarda doğa yürüyüşü, kampçılık ve bisiklet turları gibi aktivitelerle şehir, doğaseverlerin gözdesi haline gelmiştir.

        BARTIN’A NASIL GİDİLİR?

        Bartın’a ulaşmak oldukça rahattır. Ankara ve İstanbul’dan karayoluyla ortalama beş saatlik bir yolculukla şehre varmak mümkündür. En yakın havalimanı Zonguldak Çaycuma Havalimanı’dır; buradan Bartın merkeze yaklaşık 45 dakikalık bir kara yolculuğuyla ulaşılır. Ayrıca Karadeniz kıyısı boyunca uzanan sahil yolları, şehre eşsiz bir manzara eşliğinde giriş sağlar.

        BARTIN’DA NELER YAPILIR?

        Bartın, küçük yüzölçümüne rağmen yapılacak çok sayıda aktiviteye sahiptir. Şehrin en bilinen ilçesi Amasra, adeta bir doğa ve tarih kartpostalını andırır. İki koy arasında kurulu bu küçük yarımada, rengârenk balıkçı tekneleri, taş evleri ve müthiş deniz manzarasıyla Türkiye’nin en güzel sahil kasabalarından biridir.Amasra Kalesi, Roma ve Ceneviz dönemlerinden kalma surlarıyla hâlâ ayaktadır. Kale çevresindeki taş sokaklarda yürüyüş yapmak, Amasra’nın tarihini adım adım hissettirir. Kuşkayası Yol Anıtı, Roma döneminden kalma bir mühendislik harikasıdır ve orman yolunun ortasında gizlenmiş bir tarihî hazinedir. Deniz keyfi arayanlar için İnkumu Plajı ideal bir duraktır. Bartın merkeze sadece 15 kilometre uzaklıktaki bu uzun sahil, ince kumu ve sakin deniziyle yaz aylarında dolup taşar. Kurucaşile ilçesi ise ahşap tekne yapımıyla ünlüdür; küçük tersanelerde hâlâ geleneksel yöntemlerle el yapımı tekneler üretilmektedir. Yöresel mutfakta ise Karadeniz’in klasik tatlarıyla yerel lezzetler harmanlanır. Amasra salatası, balık çorbası, ısırgan kavurması ve manca (patlıcan ezmesi) Bartın sofralarının vazgeçilmezlerindendir.

        Yazı Boyutu
