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Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan Bartın, ülkemizin 74. ilidir. Orman bakımından zengin olan ilin büyük bir kısmı Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer almaktadır. Bartın Çayı ülkemizde üzerinde taşımacılık yapılan tek akarsudur. Bartın ilçeleri nelerdir? Bartın’ın ilçeleri tam listesi nedir? Bartın merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Bartın ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

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Bartın İlçeleri

"Parthenia"dan Bartın’a dönüşen adın kaynağı "Parthenios"dur. Bartın Irmağının antik çağdaki adı olan Parthenios; Yunan mitolojisinde, Tanrıların Babası Okeanos’ un çocukları olan yüzlerce tanrıdan birisi ve sular tanrısıdır. Sular ilahı veya muhteşem akan su anlamlarına gelir.

Romalılar devrinde Bartın Çayı’na Parthenius deniliyordu. Çayın kıyısında kurulan şehre ise Parthenia adı verildi. Bu isim zamanla Bartın’a dönüşmüştür. 1991 yılında Zonguldak ilinden ayrılarak Türkiye'nin 74. ili olan Bartın; doğal güzelliği, plajları, tarihi yapılarıyla ilgi çekici bir kenttir. Antik kalıntıları ve eski Türk mimari özelliklere sahip ahşap evleriyle adından söz ettiren şehrin toplam 4 ilçesi bulunmaktadır. Bartın ilçeleri şu şekildedir:

Bartın (il merkezi)

Amasra

Kurucaşile

Ulus

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Bartın'ın İlçeleri

Verim arazilere ve akarsulara sahip olan bölge pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. M.Ö.1200'lere kadar Gaska Kavmi'nin hüküm sürdüğü bölge, Gaska-Hitit uygarlığının yaptığı savaş neticesinde Krigen Kavmi'nin himayesine girmiştir. Sonraki yıllarda ise Kokon, Henet ve Paflagonyalılar bölgeye hâkim olmuştur. Şehir, 11. yüzyıla kadar Bizans İmparatorluğu'nun himayesi altında bir ticaret merkezi olarak konumlandırılmıştır. Bizans egemenliğinin sona ermesiyle şehir Selçuklu egemenli altına girmiştir. Son dönem olarak ise Candaroğlu Beyliği'nin daha sonra ise Osmanlı Devleti'nin hâkimiyeti altına girmiştir.

Ülkemizin önemli ve gelişmekte olan şehirlerinden biri olan Bartın; milli parkları, şelaleleri, denizi, ormanları, yaylaları, yüzyıllık çınar ağaçlarıyla doğal güzelliklerini ziyaretçilerine sunmaktadır.

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Amasra Kalesi, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Kuş Kayası Yol Anıtı, Amasra Edhem Ağa Konağı, Bartın Fatih Cami, şehirde öne çıkan tarihi yapılardan bazılarıdır. Küre Dağları Milli Parkı, İnkumu Plajı, Güzelcehisar Lav Sütunları, Göldere Şelalesi, Gürcüoluk Mağarası, Balamba Tabiat Parkı, Ulu Yayla ve Amasra Ağlayan Ağaç, şehirde yer alan ve mutlaka görülmesi gereken doğal güzelliklerdir.

Kentte ilkbahar aylarında ulusal bazda ünlü Çilek Festivali düzenlenmektedir. Şehrin iklimsel özelliği, yazları sıcak ve nemli olması, kışları ise ılık ve yağışlı olmasıdır. Bartın’ın ilçeleri de en az merkezi kadar gezilip görülmeye değerdir. Özellikle Amasra ilçesi başlı başına bir turizm merkezidir. Bartın ilimize bağlı toplam 4 ilçe yer almaktadır. İşte, Bartın’ın ilçeleri: Bartın (il merkezi), Amasra, Kurucaşile ve Ulus.

Bartın Merkez İlçeleri

Bartın ilinin güncel nüfusu 203.351 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun %54,32'i şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 2.330 km2'dir. İlde km2'ye 87 kişi düşmektedir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Bartın Merkez'dir. En az nüfus yoğunluğuna sahip olan ilçesi ise Kurucaşile ilçesidir. Yalnızca bir merkez ilçeye sahip olan şehrin merkez ilçesi Bartın Merkez olarak geçmektedir.

Bartın İlçeler Haritası

Bartın’ın ilçeleri hakkında detaylı bilgiye harita yardımıyla ulaşım sağlayabilir; ilçelerin konumları ve büyüklükleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Bartın’ın ilçeleri harita üzerinde şu şekilde gösterilmiştir:

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