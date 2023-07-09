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Çalıkoğlu, saatlerdir suda beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Malımız gitti. Şu an zararımız 8-10 milyon civarında. Araçlarımızı kurtardık, dün akşamdan tedbirimizi almıştık ama başka depomuz olmadığı için kendi imkanlarımızla bu kadar kurtarabildik. Bizi kepçeyle aldılar. Daha sonra kendi imkanlarımızla helikopterin yanına gittik. Oradan da tahliye ettiler."