Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Müşahede altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Giriş: 10.05.2023 - 02:26 | Güncelleme: ABONE OL
Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 21 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bartın'da 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim gören ve İnci Bankoğlu yurdunda kalan 90 öğrencinin bir kısmında mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

AA'nın haberine göre, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenci ambulanslarla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mermer fabrikasında iş kazası: 1 işçi öldü
Mermer fabrikasında iş kazası: 1 işçi öldü
Gaziantep'te AK Partili ve CHP'li gruplar arasında kavga: 4 yaralı
Gaziantep'te AK Partili ve CHP'li gruplar arasında kavga: 4 yaralı
Mersin'de fidye için kaçırılan çocuk öldürüldü
Mersin'de fidye için kaçırılan çocuk öldürüldü
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri için önemli duyuru
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri için önemli duyuru

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.