Denizde cansız beden ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Olay Bartın'da meydana geldi. Vatandaşlar, İnkumu sahilinde deniz yüzeyinde cansız beden gördüklerini jandarma ekiplerine bildirdi.

Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, bölgeye gelerek arama çalışması yaptı. AA'nın haberine göre; ekiplerin yaklaşık 2 saat süren arama çalışmasında herhangi bulguya rastlanmadı.