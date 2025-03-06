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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Barry Ferguson: Harika sonuç aldık, tur bitmedi! - Futbol Haberleri

        Barry Ferguson: Harika sonuç aldık, tur bitmedi!

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Rangers'ın teknik direktörü Barry Ferguson, harika bir sonuç aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 23:51 Güncelleme: 06.03.2025 - 23:51
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        "Harika sonuç aldık, tur bitmedi!"
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        Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ferguson, oyuncularının sahada istediği her şeyi yaptığını belirtti.

        Konsantrasyonlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini vurgulayan Ferguson, "Oyuncularım sahada istediğim her şeyi yaptı. Hiçbir zaman konsantrasyonlarını kaybetmediler. Bunun ikinci maçı da var. Fenerbahçe hakkında fikirlerim değişmedi, çok iyi bir takım. Bu turnuvayı kazanabilecek bir takım. Birkaç gün dinleneceğiz. Bugün çok zorlu bir maç geçirdik. Bugün galibiyetin tadını çıkaracağım, oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Oyun planlarına sadık kaldıklarının altını çizen genç teknik adam, şöyle devam etti:

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        "Goller iptal olunca üzülmek normal ama biz buna rağmen oyun planımıza sadık kaldık. Bugün hücumda çok seriydik ama bunu savunmadaki iyi oyunumuza borçluyuz. Bugün Fenerbahçe'ye çok zorluk çıkarttığımızı düşünüyorum. Şikayet edecek hiçbir durum yok. 3 gol attığımız için çok mutluyum. İlk Avrupa maçımın Fenerbahçe maçı olması benim için önemliydi. Pazar günü teknik ekibimle konuştum ve bu maçtan ümitli olduğumu söylemiştim. Oyuncularıma her zaman hakkını teslim etmem lazım, sistem değişmek kolay bir şey değildir. İstediğim oyun daha önce hiç oynamadıkları bir oyundu ve buna hızlı adapte oldular. Her zaman konsantre olmayı başardılar ve her zaman beklediğim performansı sahada verdiler. Haftaya da bunu yapmalıyız."

        Rıdvan Yılmaz'ın kendi pozisyonu dışında oynadığını ve bundan şikayet etmediğini aktaran Ferguson, oyuncunun transfer durumunun olmadığını ve onu daha fazla oynatmayı düşündüğünü ifade etti.

        Turun henüz bitmediğini kaydeden Ferguson, "Tur kesinlikle bitmedi, bugün harika sonuç aldık ama bunu devre arası olarak nitelendirebiliriz. Mourinho'ya her zaman saygı duyuyorum. O gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden biri. Çok kaliteli oyunculara sahipler, o yüzden tur bitti diyemeyiz. Eğer bunu söylersem aptallık etmiş olurum. Biraz dinlendikten sonra tüm odağımızı turun ikinci maçına vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Ferguson, takımını desteklemek için İstanbul'a gelen bir Rangers taraftarının da trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bundan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını sözlerine ekledi.

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