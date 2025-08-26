Barrack'a tepkiler devam ediyor

Lübnan'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın basın mensuplarına yönelik sözlerine tepki sürüyor.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "bugün konuklardan biri (Barrack) tarafından kürsüden sehven sarf edilen sözlerden dolayı" üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, insana saygının kendileri için temel bir ilke olduğu vurgulanarak, özellikle akredite gazetecilere ve medya mensuplarının mesleki ve milli görevlerini yerine getirirken gösterdikleri çaba ve emeğin teşekkür ve taktirle karşılandığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Lübnan Meclisi'ndeki Medya ve İletişim Komisyonu Başkanı İbrahim el-Musevi, Enformasyon ve Dışişleri bakanlıklarının, derhal ABD Büyükelçisini çağırıp kınamasını ve Barrack'ın "Lübnan'a ve Lübnanlılara yaptığı apaçık hakareti protesto etmesini" istedi.

Hizbullah Milletvekili Musevi, Barrack'ın açıklamalarını şiddetle kınadı.

Görsel ve İşitsel Medya Çalışanları Sendikası Konseyinden yapılan açıklamada da ABD’li Temsilci Barrack’ın Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecileri "kaotik" olarak nitelemesini ve "uygunsuz ifadeler" kullanmasına tepki gösterildi.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bu tür hakaretlere platform olarak kullanılmasının, Lübnan egemenliğinin sembolüne zarar verdiği ve hem gazetecilerin hem de Lübnan halkının onurunu zedelediği ifade edildi. Sendikanın açıklamasında, karşılıklı saygının, ulusal medyanın onurunun ve vatandaşların devlet kurumlarına güveninin korunması için Barrack'ın derhal ve açık bir şekilde özür dilemesi gerektiğini vurgulandı. Lübnan Halk Konferansı Medya Sekreterliğinin açıklamasında ise Lübnan Dışişleri Bakanı’nı Yusuf Recci'ye çağrıda bulunularak, Recci'den ABD’nin Lübnan Büyükelçisi Lisa Johnson’ı Dışişleri Bakanlığına çağırması ve ABD’li Temsilci Barrack’ın "Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gazetecilere yönelttiği hakarete resmen itiraz etmesi" talep edildi. REKLAM Lübnan haber ajansında yer alan habere göre, Lübnan Komünist Partisi'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Barrack'ın gazetecilere yönelik sözlerinin hakaret olduğu ve en sert bir şekilde kınandığı açıklamada, "Özgür konuşma her türlü vesayetten daha güçlü kalacaktır ve gazetecilerin onuru kırmızı çizgidir." ifadelerine yer verildi.

Lübnanlı Gazeteciler Sendikası da daha önce yaptığı açıklamada Barrack’ın basın mensuplarına yönelik sözlerine tepki göstermişti. Barrack'ın gazetecilere hakaret ettiği ve sözlerinin kınandığı belirtilen açıklamada, Barrack'tan açık bir şekilde özür dilemesi talep edildi ve aksi halde kendisinin "boykot edileceği" kaydedilmişti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, basın toplantısı sırasında gazetecilere hitaben, "Bekleyin, bekleyin, bir an için sesiz olun. size bir şey söylemek istiyorum. Bunun kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz gideriz. Sizden çok rica ediyorum. Neler oluyor bilmek istiyor musunuz? Medeni davranın, kibar ve hoşgörülü davranın çünkü bölgede yaşananların sorunu bu. Morgan (Ortagus) ve benim burada bu deliliğe katlanmamızın ekonomik olarak faydalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sizin nezaketiniz, ilginiz ve düşünceli sorularınız doğrultusunda size yanıtlar vereceğiz. Eğer çalışmayı bu şekilde sürdürmek istemiyorsanız, gideriz." ifadelerini kullanmıştı.