Barok döneme romantik yolculuk İş Sanat'ta

Piyanist/klavsenci İklim Tamkan ile mezzosoprano Senem Demircioğlu saat 20.30'da başlayacak ve İş Sanat'ın sosyal medya hesapları ile internet sitesinden ücretsiz yayımlanacak konserde müzik severleri romantik bir yolculuğa çıkaracak.

İş Sanat bu akşam müzik severleri harika bir konsere davet ediyor. Piyanist/klavsenci İklim Tamkan ile mezzosoprano Senem Demircioğlu, Jacques Duphly, Johann Mattheson, Jules Massenet ve Gabriel Faure ve Georges Bizet’nin eserlerinin yer aldığı, baroktan romantik dönem eserlerine uzanan bir programla İş Sanat’a konuk olacak.

Seyircisiz olarak kaydedilen konser, bu akşam saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayımlanacak.

İklim Tamkan

İş Sanat’ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Senem Demircioğlu

İŞ SANAT'IN ARALIK AYI PROGRAMI

2 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu

William Shakespeare “Othello”

4 Aralık 2020 Cuma saat: 20.30

İklim Tamkan – piyano, klavsen

Senem Demircioğlu – mezzosoprano

6 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Alaaddin”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

7 Aralık 2020 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Ebru Cündübeyoğlu “Ferda”

9 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu

Anton Çehov “Ayı”

12 Aralık 2020 Cumartesi saat: 20.30

Melihat Gülses

13 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

14 Aralık 2020 Pazartesi saat: 20.30

Nâzım Hikmet şiir dinletisi: “Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı’ndan”

Atilla Birkiye – hazırlayan

Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan

Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek – seslendirenler

17 Aralık 2020 Perşembe saat: 20.30

Semplice Quartet: “İyi ki Doğdun Beethoven”

Murat Anıl Erginol – keman

Deniz Toygür Conus – keman

Pınar Dinçer – viyola

Burak Ayrancı - viyolonsel

20 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Çizmeli Kedi”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

21 Aralık Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Yavuz Ekinci “Bana İsmail Deyin”

22 Aralık 2020 Pazartesi saat: 20.30

Iraz Yıldız – piyano

23 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu

William Shakespeare “Kuru Gürültü”

27 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Mutlu Prens”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

28 Aralık 2020 Pazartesi saat:20.30

Yazarının Sesinden

Sinan Tuzcu “Böcek”

30 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu

William Shakespeare “Bir Yaz Gecesi Rüyası”

31 Aralık 2020 Perşembe saat: 20.30

Yeni Yıl Konseri

Murat Karahan - tenor

Limak Filarmoni Orkestrası

Erol Erdinç - şef