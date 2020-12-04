Barok döneme romantik yolculuk İş Sanat'ta

İş Sanat bu akşam müzik severleri harika bir konsere davet ediyor. Piyanist/klavsenci İklim Tamkan ile mezzosoprano Senem Demircioğlu, Jacques Duphly, Johann Mattheson, Jules Massenet ve Gabriel Faure ve Georges Bizet’nin eserlerinin yer aldığı, baroktan romantik dönem eserlerine uzanan bir programla İş Sanat’a konuk olacak.
Seyircisiz olarak kaydedilen konser, bu akşam saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayımlanacak.
İş Sanat’ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek.
İŞ SANAT'IN ARALIK AYI PROGRAMI
2 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu
William Shakespeare “Othello”
4 Aralık 2020 Cuma saat: 20.30
İklim Tamkan – piyano, klavsen
Senem Demircioğlu – mezzosoprano
6 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Alaaddin”
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
7 Aralık 2020 Pazartesi saat: 20.30
Yazarının Sesinden
Ebru Cündübeyoğlu “Ferda”
9 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu
Anton Çehov “Ayı”
12 Aralık 2020 Cumartesi saat: 20.30
Melihat Gülses
13 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
14 Aralık 2020 Pazartesi saat: 20.30
Nâzım Hikmet şiir dinletisi: “Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı’ndan”
Atilla Birkiye – hazırlayan
Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan
Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek – seslendirenler
17 Aralık 2020 Perşembe saat: 20.30
Semplice Quartet: “İyi ki Doğdun Beethoven”
Murat Anıl Erginol – keman
Deniz Toygür Conus – keman
Pınar Dinçer – viyola
Burak Ayrancı - viyolonsel
20 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Çizmeli Kedi”
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
21 Aralık Pazartesi saat: 20.30
Yazarının Sesinden
Yavuz Ekinci “Bana İsmail Deyin”
22 Aralık 2020 Pazartesi saat: 20.30
Iraz Yıldız – piyano
23 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu
William Shakespeare “Kuru Gürültü”
27 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Mutlu Prens”
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
28 Aralık 2020 Pazartesi saat:20.30
Yazarının Sesinden
Sinan Tuzcu “Böcek”
30 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu
William Shakespeare “Bir Yaz Gecesi Rüyası”
31 Aralık 2020 Perşembe saat: 20.30
Yeni Yıl Konseri
Murat Karahan - tenor
Limak Filarmoni Orkestrası
Erol Erdinç - şef
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