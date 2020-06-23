Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki gösteren 56 baro başkanının Ankara girişinde bekleyişi bitti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da baro başkanlarının yanına gitti.

Baro başkanlarına yürüyüş için izin verilirken, başkanlar Ankara'ya yürüyerek girip, araçlarla Anıtkabir'e gidecek.