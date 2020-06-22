Geçtiğimiz hafta bulundukları şehirlerden yürüyüş başlatan 50 civarındaki barolar Ankara'ya ulaştı.

AK Parti, barolar başta olmak üzere, meslek kuruluşlarının yapısını ve seçim sistemini değiştirmek üzere yasa tasarısı üzerine çalışmalarını sürdürüyordu.

Baroların “Savunma yürüyor” sloganıyla başlattığı yürüyüş, Ankara girişinde polisler tarafından durduruldu. Emniyet güçleri yürüyüşe izin vermeyeceklerini duyurdu. Baro başkanları yürüyüşü gerçekleştirmek istediklerini, buna izin verilmesi gerektiğini söyledi. Barolar, Anıtkabir'e hareket etmek istemişti.

Baro başkanlarının açıklama yapması bekleniyor.