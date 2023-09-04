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        Tren, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı; sürücü ağır yaralı

        Zonguldak'ta hemzemin geçitten feci bir kaza meydana geldi. Olayda bariyeler kapalıyken geçitten geçmek istediği ileri sürülen araca tren çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:45 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:08
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          Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Doğan Demir (45), ağır yaralandı.

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          DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.30 sıralarında Çatalağzı beldesi Işıkveren Mahallesi`nde meydana geldi. Doğan Demir'in kullandığı hafif ticari araca hemzemin geçitte tarifeli sefer yapan yolcu treni çarptı.

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          Çarpmanın etkisiyle sürücü, otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Doğan Demir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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          Demir'in bariyerler kapalıyken hemzemin geçidi kullanmaya çalıştığı iddia edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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