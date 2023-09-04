Tren, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı; sürücü ağır yaralı
Zonguldak'ta hemzemin geçitten feci bir kaza meydana geldi. Olayda bariyeler kapalıyken geçitten geçmek istediği ileri sürülen araca tren çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
- 1
Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Doğan Demir (45), ağır yaralandı.
- 2
DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.30 sıralarında Çatalağzı beldesi Işıkveren Mahallesi`nde meydana geldi. Doğan Demir'in kullandığı hafif ticari araca hemzemin geçitte tarifeli sefer yapan yolcu treni çarptı.
- 3
Çarpmanın etkisiyle sürücü, otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
-
- 4
Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Doğan Demir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
- 5
Demir'in bariyerler kapalıyken hemzemin geçidi kullanmaya çalıştığı iddia edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14