DHA

Bursa'da, saat 03.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir yolu Orhangazi Karsak Gişeleri yakınında yürek kavuran bir trafik kazası meydana geldi. Bursa´dan İstanbul´a giden Meltem Duygulu (24) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Meltem ve yanındaki kardeşi Damla Duygulu (20) sıkıştı.

KARDEŞİ AĞIR YARALI OLARAK ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Damla Duygulu´yu sıkıştığı otomobilden ağır yaralı çıkardı. Duygulu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Meltem Duygulu´nun ise hayatını kaybettiği belirledi. İtfaiyeciler, otomobilde sıkışan kardeşlerden Meltem Duygulu´nun cansız bedenini 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarabildi. Meltem Duygulu´nun cenazesi, cumhuriyet savcısının kaza yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.